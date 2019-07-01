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Мать двоих детей: Закон о призыве закрепляет рабовладение и крепостное право

  • 1.07.2019, 22:27

Чем защищен гражданин нашей страны?

Эксперт центра «Стратегия», директор Ассоциации содружества организаций индустрии красоты, мама двоих сыновей Виктория Василевич — о новых правилах призыва.

— По моему мнению, это первый законопроект, который закрепляет рабовладение и крепостное право в нашей стране, — сказала Виктория Василевич в программе На ПРИМУСЕ, пишет «Салiдарнасць».

Эксперт обратила внимание на то, что проект очень быстро — просто молниеносно — попал в «парламент» на первое чтение.

— Сказали, что документ согласован Министерством образования. Это меня тоже шокирует. Где люди, которые читают этот документ? Где Министерство юстиции, которое должно было усмотреть в этом документе нарушение Конституции?

Виктория Василевич высказала недоумение, как может выйти в публичное пространство документ, ограничивающий гражданские права и свободы.

— У меня просто волосы дыбом становятся! Чем защищен гражданин нашей страны? А если сейчас министерство внутренних дел издаст законопроект, чтобы мы не выходили из подъездов, кроме как строем?

Поступившие в магистратуру и вуз после колледжа пойдут в армию уже осенью

Эксперт отмечает тенденцию: если государственная машина сталкивается с проблемой, которую нужно решать, она не рассматривает ее в плоскости консультаций, договоренностей, анализа и расчета.

— Один-единственный способ решения — забрать, захватить, отобрать, наказать, лишить.

Аналитик задается вопросом: где в «золотых головах», которые руководят нашей страной, элементарное понимание того, как живет весь мир.

По мнению Василевич, этот законопроект ложится в канву абсолютного изгнания белорусского населения с территории Беларуси.

— Источник проблемы — малая наполняемость армии. Сказывается демографическая ситуация: родилось меньше детей, и некого брать в армию. Дети больные. Здесь все просто как «Равняйсь! Смирно!» Хватай всех, устраивай тюрьму для молодежи — и ты наполнишь армию. ...Какова боеспособность армии, в которой бойцов удерживают с помощью тюремных решеток? — задает логичный вопрос Виктория Василевич.

Эксперт подписала петицию против создания неравноценных условий получения образования в связи с необходимостью прохождения воинской службы. За один день это обращение поддержали более 10 тысяч белорусов.


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