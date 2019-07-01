Business Insider: Швеция разворачивает свои новые ракеты в Балтийском море из-за России 1.07.2019, 22:26

Фото:Fickr/SETC 18: Swedish CBRNE

Шведские ракеты появятся всего за считанные километры от Калининградской области.

Вооруженные силы Швеции объявили, что развернут обновленные ракеты класса "земля-воздух" на острове Готленд в Балтийском море. И это очередной признак обострения в отношениях региона с Россией, сообщает unian.net cо ссылкой на издание Business Insider.

Новая шведская система, разработанная и построенная оборонной фирмой Saab, заменит мобильные противовоздушные пулеметы, военные на Готланде долгое время использовали.

"Готленд - важная территория с военно-стретегической точки зрения", - сказал верховный командующий Шведских вооруженных сил Микаэль Биден. "Его географическое расположение дает острову серьезное военное преимущество в измерении защиты и контроля движения в море, балтийском воздушном пространстве, а также возможности разворачивать военные единицы и возможности", - пояснил он. Швеция не имеет членства в НАТО. Однако, она поддерживает тесные связи с альянсом и усиливает свои вооруженные силы после десятилетий запустения.

Главной причиной изменения стало агрессивное поведение России в районе Балтийского моря, а также аннексия украинского Крыма в 2014 году. На острове Готленд живет всего 58 тысяч человек. Он расположен за 330 километров от Калининграда, где базируется российский Балтийский флот.