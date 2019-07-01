США и КНДР: новые переговоры и старые разногласия 1 1.07.2019, 22:43

Несмотря на решение возобновить переговоры, сближения в позициях сторон пока не наблюдается.

Когда возобновятся ядерные переговоры после воскресной встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына на границе между Северной и Южной Кореей, сторонам предстоит заново приступить к обсуждению старых разногласий, из-за которых сорвались предыдущие переговоры, пишет «Голос Америки».

Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, которые зашли в тупик после второго саммита двух лидеров в Ханое в феврале, когда сторонам не удалось достичь договоренности по поводу денуклеаризации и смягчения санкций.

Северокорейское информагентство ЦТАК приветствовало воскресную встречу двух лидеров, сообщив, что они договорились продолжать диалог, чтобы добиться «нового прорыва» в вопросе о денуклеаризации Корейского полуострова и в двусторонних отношениях.

Однако между сторонами по-прежнему существуют серьезные разногласия, в том числе по поводу того, что должно произойти сначала – денуклеаризация или нормализация отношений, а также по поводу того, от чего на самом деле готов отказаться Пхеньян.

В Ханое Трамп настаивал на демонтаже всех ядерных объектов в Северной Корее, в то время как Ким Чен Ын предложил закрыть один ядерный комплекс в обмен на смягчение санкций.

С тех пор не было особых признаков того, что стороны приблизились к смягчению своих разногласий относительно того, как достичь денуклеаризации и когда следует снять санкции.

Пожалуй, наиболее фундаментальным препятствием является то, что у сторон нет общего понятия денуклеаризации: Пхеньян смотрит на этот процесс как на устранение ядерного оружия со всего Корейского полуострова.

Некоторые эксперты полагают, что Трамп в ходе первого саммита с Ким Чен Ыном в Сингапуре допустил ошибку, позволив обозначить выстраивание «новых отношений» как первостепенную задачу в их совместном заявлении, в то время как денуклеаризация стала лишь третьим пунктом.

Газета New York Times в понедельник сообщила со ссылкой на неназванные источники, что Вашингтон хочет смягчить свой подход и рассматривает идею «ядерного замораживания» вместо полного закрытия ядерной программы, что подразумевает негласное признание Северной Кореи в качестве ядерного государства.

Получить независимое подтверждение этой информации пока не удалось.

Одним из центральных источников разногласий служит северокорейский ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене.

После ханойского саммита МИД Северной Кореи заявил, что Пхеньян выдвинул «беспрецедентное предложение» полностью закрыть этот объект вместе с США.

Американская сторона подтвердила получение этого предложения, но отметила, что переговоры сорвались из-за обсуждения того, какие именно объекты будут закрыты, а также какие санкции будут смягчены в обмен.