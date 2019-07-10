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Адмирал США: В Венесуэле остаются сотни российских военных

  • 10.07.2019, 7:36
Крэйг Фоллер

Москва распространила дезинформацию о выводе войск из страны.

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил о значительном военном присутствии России в Венесуэле. Выступая во вторник, 9 июля, на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, он оценил в сотни число российских военнослужащих, находящихся в Венесуэле и "поддерживающих режим Мадуро". В частности, российские военные, по его словам, поддерживают работу российской военной техники, сообщает dw.com.

Таким образом, Россия, по словам Фоллера, не произвела вывод своих частей из Венесуэлы, о чем сообщалось ранее, в том числе и российскими официальными лицами. В частности, в конце июня посольство РФ в Венесуэле на своей странице в соцсети Facebook сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете "Ил-62". Как отмечалось в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россией по контрактам в военно-технической сфере".

"Речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, что не содержит элементов дестабилизации обстановки", - указывалось в сообщении.

В последние годы Россия и Венесуэла заключили контрактов в военно-технической сфере примерно на 11 миллиардов долларов (около 9,6 млрд евро). Среди прочего, венесуэльская сторона закупила мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова АК-103, истребители, вертолеты и танки.

3 июня американская газета The Wall Street Journal сообщала, что Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы и там почти не осталось российских военных советников.

До этого, в мае, госсекретарь США Майкл Помпео фактически обвинил Россию во вторжении в Венесуэлу. Он утверждал, что счет россиян в венесуэльских структурах безопасности "идет на сотни, если не больше".


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