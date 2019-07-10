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Алексей Бага: Подготовка к встрече с «Пястом» велась доскональная и глубокая

  • 10.07.2019, 7:44
АЛЕКСЕЙ БАГА

Рулевой БАТЭ рассказал, как собиралась информация о сопернике.

На «Борисов-Арене» состоялась пресс-конференция рулевого БАТЭ Алексея Баги накануне лигочемпионского противостояния с польским «Пястом», сообщает tut.by.

— Как обстоят дела с травмированными? Речь прежде всего о Мукаме и Щербицком. И если Денис может появиться на поле, то выбор в пользу какого вратаря сделаете?

— Нам не поможет только Антон Сарока, у которого травма. Мукам на следующий день после поединка с минским «Динамо» тренировался в общей группе и готовится к матчу. Равно как и Щербицкий. С вратарем окончательно определимся завтра. Все же Щербицкий более месяца не играл — для голкипера это важно. А Чичкан, в свою очередь, находится в хорошем соревновательном тонусе, в чемпионате выходил против достаточно сильных соперников.

— Это первый еврокубковый старт БАТЭ без Анатолия Капского. Есть ли сейчас отличия по сравнению с прошлыми годами? Может, от Андрея Анатольевича поступают какие-то особые мотивирующие установки?

— Сентябрьские события 2018-го до сих пор откликаются в наших сердцах. Но если касаться чисто футбола, то тут все по-прежнему: ждем еврокубкового праздника. Эти матчи серьезно отличаются от наших внутренних реалий. Для БАТЭ участие в Лиге чемпионов — и гордость, и честь. Естественно, хочется задержаться здесь максимально долго, сражаться с мощными конкурентами на классных стадионах.

А то, что с нами нет Анатолия Капского, должно только добавлять настроя. Не секрет, что он для нас всех значил. То, что завтра в очередной раз вступаем в еврокубковые баталии, — заслуга Анатолия Анатольевича. По поводу мотивационных речей — этого нет. Да они и не нужны. БАТЭ — достаточно опытная команда, чтобы подхлестывать нас дополнительными словами или действиями.

— Не самые типичные для лета погодные условия сейчас. Кому это больше на руку?

— Вообще не стал бы ставить на чашу весов погодные условия. Беларусь и Польша располагаются в схожих климатических поясах, вдобавок ничего нечеловеческого ведь не происходит. Да, дождь, временами сильный. Но газон на «Борисов-Арене» шикарный, температура воздуха не низкая. Хорошая футбольная погода, которая не предоставит преимуществ ни одной из сторон.

— Нравится ли вам игра своей команды сейчас? Многие говорят, что БАТЭ уже не тот…

— Такое говорится уже не первый год. В негативных тонах можно обсуждать любую команду в мире, любого тренера, любых исполнителей. Кому-то нравится Аллегрова, кому-то — Боярский. Это из той же оперы.

Очень спокойно отношусь к таким высказываниям. Мне нравится игра БАТЭ. В последних матчах мы забивали и по три мяча, и со «стандартов», и с контратак. В Кубке отличились пять раз. Есть элементы ротации, конкуренции внутри коллектива. Мы находимся в лидирующей группе в чемпионате, пропустили меньше других. Я абсолютно не вижу поводов для негативных стрел в адрес своих подопечных. Они профессионально делают работу — смотрю в завтра с огромным оптимизмом.

— Насколько влияет ситуация, что в чемпионате сейчас очень плотно идут команды в верхней части? То есть и на внутренней арене необходимо решать задачи, и одновременно в еврокубках выкладываться на максимуме.

— В еврокубках всегда приходится выкладываться на сто процентов со стартового раунда. Противостоишь чемпиону своей страны, какой бы регион он ни представлял. Завтра играем с «Пястом» и настраиваемся по максимуму. Прекрасно знаем, какого уровня чемпионат Польши, какие там стадионы, инфраструктура и все, все, все. Для БАТЭ сейчас начинается самое интересное время. И от этого только радостно.

— Что можете рассказать о «Пясте»? Как готовились, как изучали?

— Подготовка велась доскональная, глубокая. И пресс-служба перелопатила много материала, и Дмитрий Молош слетал на два спарринга. Посмотрели на видео последние восемь-десять матчей «Пяста» в предыдущем чемпионате. Единственное, по сравнению с тем периодом есть определенные кадровые изменения. Но и пришедших футболистов мы постарались полностью изучить.

В общем, подготовка ничем не отличалась от прошлых лет. Все же на дворе — эра технологий. Можно найти что угодно про кого угодно. Еще есть время довести до ребят определенную информацию. А точечно преподносить ее начали уже после матча с минским «Динамо».

— Почти весь креатив БАТЭ в атаке завязан на Игоре Стасевиче. Зависимость от одного игрока — это плюс или минус?

— Наличие в обойме такого футболиста — отрадно для любого тренера и коллектива. Здорово, что есть лидеры подобного плана. То, что Стасевич стал лучшим ассистентом Лиги Европы — 2018/19, — отличная новость и для БАТЭ, и для всего белорусского футбола. Но я не выводил бы Стасевича за скобки. Те результаты, какие мы демонстрировали на евроарене, являются плодами труда всей команды. На поле выходят одиннадцать человек. Хотя следует отдать должное: Игорь держит марку на протяжении уже долгого времени, что должно становиться примером для многих.

— Про Антона Сароку вы сказали. Боян Дубайич не так эффективен, как Николай Сигневич в прошлом году. Не считаете ли, что у вас есть проблемы в нападении?

— Не стал бы вообще говорить о проблемах или сравнивать ребят, которые выступали в БАТЭ в разное время. Они все для меня в любом случае лучшие. Были, есть и будут. Они играют в лучшей команде. Что касается Дубайича, то он лишь полгода в БАТЭ, попал в другие требования, рамки. Но Боян действует полезно, много помогает обороне, хорош в подыгрыше. Если вспомнить поединок с «Шахтером», то Дубайич вынудил соперника получить красную карточку.

Еще раз повторю: все футболисты БАТЭ — лучшие для меня. И те, кто выходит на поле, и те, кто остается в запасе, и те, кто не попадает в заявку.

— Необходимо ли усиление каким-то линиям?

— Это всегда злободневная тема для любой команды. Усиление никому не помешает, но должно быть не ради галочки, а когда человек приходит и помогает добиваться результата, быстро адаптируется, живет интересами команды. Будем делать все постепенно. Пока обоймы хватает, по крайней мере для того, чтобы справляться с вопросами сегодняшнего дня.

— Можете ли подвести итоги зимней трансферной кампании? Отдельные ребята играют совсем мало…

— Возьмем Йонассена. До выезда в Гомель провел три полных матча, однако повредил приводящую мышцу. Естественно, там играть не мог, а мы победили 2:0. Перед следующей встречей Эмиль выпал на пару дней из-за высокой температуры — конечно, в состав его никто не поставит. Вот почему человек уже месяц не выступает в высшей лиге.

То же самое могу сказать по любому другому. Причем все пришлись ко двору и полностью отдают себя на тренировках. Есть и футболисты, присоединившиеся к БАТЭ позже других, — Амир Натхо и Джамалдин Ходжаниязов. Мы находились в соревновательном периоде. А не пройти предсезонку с командой и сразу влиться в состав, который уже противостоял лондонскому «Арсеналу», играл суперкубковый и кубковые матчи, крайне тяжело. Поэтому Амир и Джамал имеют меньше практики, порой не попадают в «18». Но если оглянуться — европейский футбол, российский, то увидим: на замене сидят высокооплачиваемые легионеры. В том числе по тактическим моментам, по здоровью. Не надо забывать, что у нас разрешено одновременно выпускать на поле только пять легионеров. Причин много. Но я ни в коем случае не оправдываюсь и не испытываю сожаления ни по одному игроку, который оказался в БАТЭ в предыдущее трансферное окно.

— Можно ли подробнее остановиться на Виллюмссоне? Он, кажется, приезжал как весьма статусный футболист…

— Виллюм не изменился в своей статусности, своем таланте. Но следует принимать во внимание, что парень прилетел очень издалека. 20 лет, впервые надолго покинул дом, попал в другой чемпионат, в другую страну. На все нужно время. Виллюмссон в 20 лет не может разорвать белорусскую высшую лигу, забить 30 мячей — и сразу отправиться в мадридский «Реал». Вилли шикарно общается в коллективе, полностью освоился в Беларуси. Сюда часто приезжают его родители. Всегда улыбается, на позитиве, хорошо тренируется. Плюс есть контакт с молодежной сборной Исландии. После любой отлучки по нему поступает материал: что делал, как делал, краткое резюме о состоянии. Виллюмссон — это наше будущее и отличный футболист.

— Полузащитник «Пяста» Жерар Бадиа сказал, что его команда постарается восполнить недостаток игровой практики и готова оставить на поле сердце и яйца. Что готовы оставить на поле футболисты БАТЭ, чтобы пройти поляков?

— Это уже заезженный трафарет, что все что-то оставляют. Мы очень сильно хотим играть в футбол и пройти «Пяст». Я не стал бы бросаться какими-то фразами, анатомическими лозунгами. Готовимся к тяжелому противостоянию, постараемся продемонстрировать красивую результативную игру и пробиться дальше.

— В заключительном перед визитом в Беларусь спарринге «Пяст» взял верх над «Медзью» со счетом 7:1. Что удалось узнать из того поединка?

— Там присутствовал Дмитрий Молош. Игра получилась одновременно и информативной, и не очень. Нужно понимать товарищеский статус встречи, плюс изначально одна команда явно сильнее. Да, семь голов — это многовато. Но в противовес могу преподнести наш кубковый матч в Речице. Образно говоря, 4:0 еще до перерыва вторым составом. Могло бы и 7, и 8.

Но то, как гливичане забивали в том спарринге, соответствует схеме их игры в минувшем чемпионате. Очень хорошие контратаки, быстрые выходы вперед, отличная плотная оборона. В своем роде это также дополнительный материал, особенно когда Дмитрий Васильевич наблюдал за происходящим воочию, чувствовал дыхание игры, слышал какие-то подсказки.

— У БАТЭ сезон в разгаре, поляки не так давно приступили к подготовке. Это плюс для вас?

— Если смотреть со стороны, то да. Но, вспоминая прежние еврокубковые кампании, могу сказать: на старте тяжело было со всеми, вне зависимости от того, идет у них чемпионат или еще не начался. Еврокубки всегда отличаются от поединков на внутренней арене. Порой и бежишь быстрее. Например, в феврале БАТЭ играл с «Арсеналом». Вроде бы только две недели провели в Турции, совсем немного потренировались, новые люди только-только подъехали. Да, лондонцы владели преимуществом, но в итоге мы победили одного из английских грандов. То есть еврокубки дают огромный адреналин. Еще раз скажу: готовимся к непростым передрягам.


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