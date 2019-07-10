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Темная сторона «Лошарика»

  • Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»
  • 10.07.2019, 7:52
Иллюстрационное фото

Зачем было посылать подлодку нырять на 200 метров и для чего там было столько капитанов?

При погружении глубоководного аппарата или станции АС-31 (по другим сведениям — АС-12) ВМФ в Баренцевом море во время пожара погибли (отравились ядовитым дымом) 13 капитанов и один подполковник медслужбы, в том числе семь капитанов 1 ранга и два Героя России. Станцию АС-31 проекта 10831 принято называть «Лошарик», поскольку прочный корпус состоит из цепочки титановых сфер, или шаров, и может выдерживать очень большое давление при погружении до 6 км, хотя нет данных, что «Лошарик» реально когда-либо уходил на такую глубину.

Во время аварии аппарат исследовал морское дно в наших территориальных водах вблизи Кольского залива, на берегу которого расположены Мурманск, Североморск и Полярный. Средняя глубина Баренцева моря — 220 м, и не совсем понятно, зачем было посылать глубоководную станцию нырять на 200 м, когда она рассчитана на километровые глубины, и зачем там было столько капитанов.

Для таких глубин есть другие, подешевле, обитаемые и необитаемые (беспилотные) аппараты.

Выжившие на борту 4 военных-гидронавта и один гражданский специалист сумели поднять станцию на поверхность, и ее благополучно доставили на базу в Кольском заливе. Техническую причину, локализацию возгорания и хронологию катастрофы можно будет точно выяснить, но непонятно, что именно военное начальство потом расскажет публично. Пока со ссылкой на некие внутренние источники распространяются всякие истории о коротком замыкании и о взрыве-возгорании водорода «в аккумуляторной яме лодки». Сама станция, по словам министра обороны Сергея Шойгу, пострадала от пожара не так уж серьезно, и ее можно будет восстановить «в короткие сроки», а ее ядерная силовая установка и вовсе «полностью в работоспособном состоянии». Только люди погибли.

Пожары в принципе случаются на подлодках, и плавсостав вроде должны хорошо готовить выживать и бороться с огнем, но 14 задохнувшихся гидронавтов почему-то не сумели воспользоваться индивидуальными дыхательными аппаратами ИДА, которые они должны были носить с собой постоянно, или подключиться к трубопроводному источнику чистого воздуха, как положено по инструкции при пожаре на борту. 7 апреля 1989-го другая титановая секретно-экспериментальная ядерная подлодка К-278 «Комсомолец», известная до того во флоте как «золотая рыбка» из-за чудовищной стоимости и установившая до сих пор актуальный мировой рекорд погружения боевого корабля на 1027 м, затонула из-за пожара. Погибли 42 моряка из 69.

Оборонщики обвинили сменный экипаж в ошибках и в недостаточной подготовленности, моряки — промышленность в существенных конструктивных недостатках при проектировании и строительстве К-278. Аргументы были и у тех, и у других, но с распадом СССР история К-278 постепенно забылась, и она осталась на дне Норвежского моря, недалеко от острова Медвежий вместе с заглушенным реактором и парой ядерных боезарядов.

Больше никто в мире не строил титановых кораблей, но «Лошарик», который спроектировали и начали мастерить в 80-е и забросили в 90-е, стали все-таки достраивать после 2000-го при Путине и достроили. У американцев уже была своя аналогичная атомная мини-лодка для спецопераций NR-1, построенная в 1969 году. NR-1 погружалась почти до 1 км и могла маневрировать под водой, пока у экипажа хватит еды. Она использовалась для тайных операций: вытаскивать со дна свои и чужие важные предметы — утопленные секретные ракеты, приборы, бомбы и т.д.

Российский «Лошарик» был, конечно, во всем лучше NR-1: больше, мощнее, нырял глубже, и к месту спецопераций его везли скрытно и с комфортом на материнском носителе — большой специальной атомной подлодке.

А NR-1 тащил на буксире надводный корабль, малютку кидало по волнам, и экипаж нещадно страдал морской болезнью.

Не успел «Лошарик» начать секретные операции, как NR-1 в 2008-м списали в утиль. Наступило время разнообразных подводных роботов-беспилотников, ударных и разведывательных, также способных хватать и тащить со дна всякие важные предметы. Непонятно, что искали капитаны-гидронавты в Баренцевом море: возможные американские подводные «закладки» у входа в главную базу Северного флота, или же наши моряки что-то важное потеряли во время маневров, или проверяли новое оборудование, и потому на борту был гражданский специалист «от промышленности».

В любом случае ясно, что не стоило тащить в глубину сразу столько капитанов в одной сверхдорогой субмарине, когда можно понаделать взаимозаменяемых подводных роботов и посылать их на рисковое дело.

Говорят, что опытных гидронавтов меньше, чем космонавтов, и готовить их сложнее. Но министр обороны Шойгу уже поставил задачу максимально быстро восстановить «Лошарик», чтобы продолжить сверхсекретные операции, несмотря на трагический выход в Баренцево море.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»


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