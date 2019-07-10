«Выручают две сосиски и макароны» 15 10.07.2019, 8:10

4,271

Как белоруска с сыном живут на зарплату филолога.

Марина, 33 года, филолог. Работает кладовщицей на мебельном предприятии Гомеля. Заработная плата — 500 рублей. Живет с мамой и с 10-летним сыном. «Какой семейный бюджет? Ты шутишь? Это достаточно хаотично происходит!» — смеется девушка, но тем не менее на эксперимент соглашается. Она заинтересована в том, чтобы сесть, посчитать, куда уходят деньги, и найти слабые места, пишет gomel.today.

Хорошо, когда все члены семьи имеют среднюю зарплату, о которой так любит рассказывать Белстат. Но как жить, когда реальные цифры значительно ниже, а дотянуть до дня получки равносильно квесту на выживание. Гомельчанка, вынужденная в одиночку воспитывать ребенка, рассказывает, сколько зарабатывает, на что тратит, как экономит и кто помогает ей и ее 10-летнему сыну.

О доходах

О доходах Марина говорит, скрипя зубами — оклад 435 рублей, с премиями выходит 500 рублей месяц. И сколько бы власти не повторяли, что до заветных «попиццот» осталось всего ничего, факт остается фактом: на руки женщина получает 500 рублей, а не среднюю зарплату в 1074 рубля, о которой еще в апреле говорил премьер-министр.

«Ищу вторую работу, но это сложно», — словно оправдывается девушка. Алиментов нет, не было и не будет. Очень непростая ситуация, поэтому вдаваться в подробности, как так произошло, что мама с ребенком осталась без мужского плеча, мы не будем.

Немалую поддержку оказывает мама Марины (будем называть ее бабушкой, чтобы избежать путаницы). Ее пенсия — 500 рублей. Однако помощь не только материальная. Так как бабушка не работает и много времени проводит дома, то на столе всегда есть вкусный ужин, на приготовление которого у Марины часто не хватает времени.

Холодильник женщины пополам не делят, в долг друг у друга не берут. Каждый тратит свою зарплату по собственному усмотрению, но при этом все у них общее.

— На маме лежит коммуналка и ежедневные покупки — хлеб, молоко, сметана, на мне — все, что идет в морозильник, бытовая химия и, разумеется, мои личные расходы и Тимофей, — перечисляет Марина.

О расходах на квартиру и ремонт

За двухкомнатную квартиру «коммуналка под ключ» выходит в среднем в 150 рублей. В эту сумму уже включено телевидение, интернет и домашний телефон. Но за эту категорию расходов отвечает бабушка.

Марине же остается только оплачивать мобильные телефоны. За свой она отдает 10 рублей в месяц, за детский — 16 рублей. Ребенку телефон был куплен на день рождения в рассрочку, вот и получается 11 рублей — ежемесячная выплата и 5 рублей абонплата.

Сейчас в квартире идет ремонт — делают балкон. Но если раньше на покупку новых обоев, монтаж потолков и другие мелочи уходили деньги, оставшиеся с обмена квартиры (а это 2500$), то теперь приходится откладывать средства из зарплаты и пенсии.

— Это будет обходиться в 250 рублей ежемесячно. Это все, конечно, с мамой пополам. Может даже она где-то на себя больше возьмет, потому что у нее пенсия на одну 500 рублей, а у меня столько же, но на двоих, — рассказывает Марина. — План такой. В течение ближайших семи месяцев я отдаю по 92 рубля за раму, мама — по 162 рубля за балкон. Когда рама будет выплачена, и я буду свободна от кредита, начну помогать маме.

О расходах на еду

Продукты женщины также покупают на двоих. Бабушка отвечает за ежедневные покупки, Марина — за морозильник, фрукты и лакомства для сына. Время от времени она также захаживает в магазин, чтобы купить пакет молока, сметаны или бутылку подсолнечного масла — на ежедневные траты у нее уходит около 10 рублей в неделю.

Что касается мясной продукции, то это обычно курица во всех ее проявлениях. Для фарша — 2 килограмма свинины и куриная грудка. В месяц обходится примерно в 40 рублей. Рыбу Марина обходит стороной, отдавая инициативу в этом вопросе бабушке. Крупами закупается раз в три месяца. Как правило, это рис, гречка, макароны и перловка.

В холодильнике всегда есть йогурты для Тимофея. Самодельные Марина делает время от времени, но сын крутит носом, поэтому приходится покупать — минус 30 рублей в месяц. Да и молоко тоже приходится брать ежедневно.

На неделю уходит примерно по килограмму фруктов. Среди фаворитов — бананы, яблоки, виноград, иногда цитрусовые. По овощам — в основном огурцы. Картошку, морковку, лук по осени привозят родственники с дачи.

— Каждый день Тимофей обязательно съедает по одному йогурту и одному фрукту. Хочет больше — можно больше, но почему-то он редко просит добавки. А вот меньше нельзя: хочешь не хочешь, а съесть надо.

Тимофей, кроме воды и молока, ничего пить не хочет. Марина же отдает предпочтение кофе, упаковки за 18 рублей хватает на два месяца.

Когда Тимофей был маленький, он любил накидать в корзину вкусняшек, как только Марина отвернется. Сейчас же это перестало быть проблемой: из сладкого покупают в основном только мюсли да глазированные сырки, но при этом к чаю всегда что-то есть — выручает бабушка. Летом, конечно, без мороженого не обойтись — и очередные 30 рублей испаряются из семейного бюджета.

— Когда катастрофически не хватает времени, выручают две сосиски и макароны, которые можно быстро сварить. Но мне повезло — я живу с мамой и мама на пенсии. Поэтому подобные случаи — редкость. Она готовит кушать, печет печенюшки, у нас всегда есть домашняя еда — супчики, гарниры, котлетки, это все благодаря маме. Живи я одна с Тимофеем — пельмени и сосиски были бы куда чаще.

Расходы на сына

К началу прошлого учебного года Марина полностью обновила гардероб Тимофея: купила школьную форму, обувь, спортивный костюм, рубашки, белье, куртку. Все это стоило примерно 290 рублей.

Комплект учебников обошелся около 10 рублей, дополнительные пособия — еще 20 рублей, на воду сдают по 10 рублей, на ремонт — по 10 и столько же на благотворительность. Итого 60 рублей в год.

Полдники выходят примерно в 4 рубля в неделю.

На платные выставки и представления аниматоров, которые так любят приезжать в школу, Тимофей не ходит. А вот если планируется театр, то с удовольствием посещает, но тоже без фанатизма — буквально несколько раз в год. Как правило, стоит такой досуг около 4 рублей.

В мае у Тимофея был выпускной. Два часа с аниматором, сладкий стол и подарок классному руководителю обошлись в 35 рублей.

С октября по март Марина покупает Тимофею витамины. Такая профилактика обходится примерно в 20 рублей в месяц.

На день рождения Тимофей получил новый мобильный телефон. Крупную покупку Марина не может себе позволить, поэтому воспользовалась рассрочкой — это 11 рублей в месяц плюс абонплата 5 рублей.

Праздник для Марины один — день рождения Тимофея. И на него она денег никогда не жалеет.

— Впервые я собрала всех родственников, когда сыну было два года и предупредила — на детском празднике не будет никакого спиртного. Организовала праздник с шариками и играми — не прокатило. С тех пор дома у нас никогда нет стола, все родственники обижаются, — делится воспоминаниями Марина. — Теперь я беру Тимофея, трех его лучших друзей, и мы куда-нибудь едем. В этом году ходили в батутную арену, прыгали, играли, ели пиццу. К этой дате я всегда стараюсь подзаработать денюжек, отложить где-то, чтобы детям уже ни в чем не отказывать. В этом году праздник на трех гостей обошелся в 150 рублей — это включая развлечения, еду и такси.

Немалая сумма уходит на подарки друзьям Тимофея. У него три лучших друга, а значит, и подарка в году будет минимум три. В последний раз в качестве сувенира Марина купила огромный пазл за 55 рублей и еще рублей на 15 наполнила подарочный пакет различными сладостями.

Отдых, развлечения, уход за собой и другие расходы

Два-три раза в год Марина вместе с сыном ходит в кинотеатр, на билеты и попкорн уходит примерно 15 рублей. Несколько раз в месяц встречается с друзьями в кафе — такие посиделки обходятся в районе 10-15 рублей за раз. Раз в три месяца Марина дарит своей маме эмоции — билеты в театр или на концерт. Стоимость всегда разная: если поход в театр стоит примерно 10 рублей, то концерт обходится подороже — от 20 рублей.

Марина признается — вредные привычки есть: курение забирает из семейного бюджета около 20 рублей.

Когда-то Марина увлекалась татуировками, но вовремя смогла остановится. Последняя тату оказалась спонтанной и обошлась в 70 рублей.

Бытовая химия и косметика — это одна графа расходов, потому что и первым, и вторым Марина закупается в одном магазине. Берет всегда по мере необходимости: сегодня — стиральный порошок, через месяц — шампунь и средство для посуды. Бытовая химия расходуется медленно, а косметикой пользуется лишь уходовой. Получается в среднем по 30 рублей в месяц.

Еще не прошло и месяца, как Марина лишилась своего пушистого друга — кота пришлось отдать хорошим знакомым. Причина — в непреодолимых разногласиях с мамой.

Еще с детства Марина мечтала о котенке, таскала домой всех бездомных животных со двора, но результат всегда был один и тот же — мама не разрешала, и кот возвращался на улицу. Встав на ноги, Марина все же решила осуществить свою маленькую мечту. Митя (так звали котенка) девять месяцев дарил радость и обдирал обои. Увы, со вторым пунктом бабушка так и не смогла примириться, серьезные скандалы никому не шли на пользу, поэтому пришлось искать для четвероного друга хорошие руки.

Уход за котенком не был затратным: Митя за все время ни разу не болел, из дома не выходил, поэтому в ветеринаре необходимости не было. Кушал он Whiskas, сухой корм, иногда — ливер или паштет. На еду уходило примерно 42 рубля, еще 8 — на две упаковки наполнителя для лотка.

Как экономят

Гардероб Марина обновляет редко: верхнюю одежду носит по несколько лет, старается покупать не в сезон и на распродажах. В конце прошлого лета купила много футболок, по 5-7 рублей, и уверена, что в этом году обойдется без обновок. Дорогие вещи старается не брать. «Из десяти маек у меня только одна не будет белой. Какими бы хорошими они не были, их больше, чем сезон не проносишь», — уверена Марина. Те же носки девушка берет только на акциях. В год нужно примерно 2 упаковки по 12 штук, это примерно 15 рублей. Зимняя шапка и шарф обошлись в 22 рубля. Вязала подружка, а указанная сумма — это цена ниток плюс чай в качестве благодарности.

Обувь приходится покупать часто, но, как правило, это дешевые кеды. К обеду Марина успевает набегать по 12 000 шагов, так что без обуви никак. В этом году она уже купила две пары в среднем по 25 рублей.

Марина научилась экономить на проезде, а все благодаря велосипеду. С апреля по сентябрь она ездит на двухколесном транспорте. Когда холодно, до работы и обратно всегда подвозят на машине коллеги. Практически все друзья живут в шаговой доступности, поэтому даже в гости она ходит пешком. У Тимофея во время учебы проезд бесплатный, а летом он тоже не прочь погонять на велосипеде.

В школе Тимофей посещает бесплатные факультативы — математика, русский и английский языки. Раньше Тимофей ходил на платные кружки по рисованию и английскому, однако в этом году пришлось довольствоваться тем, что дает школа.

Чтобы не делать в магазинах спонтанных покупок, Марина научила себя составлять списки, прежде чем идти за продуктами. «Если я приду в магазин без списка, это будет много-много всего ненужного. Бывает я отклоняюсь от него на 1-2 позиции, но список дисциплинирует», — говорит она.

Карманных денег Марина ребенку не дает. «Время от времени ему подкидывают бабушки, прабабушки, тёти. Ему этого хватает», — уверена девушка. Однако если сын едет отдыхать, то без карманных никак нельзя. Так, например, в феврале он брал с собой в санаторий 20 рублей на личные нужды и 30 рублей на экскурсии. Домой, разумеется, ничего не привез.

Марина вынуждена экономить на подарках для близких людей: «Я никого не балую подарками. Наверное, я эгоист в этом плане. Даже друга, с которым встречаюсь который год, не балую: он мне iPhone — я ему носки, он оплатит празднование моей днюхи — я ему куплю запонки. Мама от подарков всегда отнекивается. То, что ей реально надо, я одна не потяну. Например, ей уже давно пора поменять телевизор».

Сама же по дням рождениям не ходит. Последний раз был в сентябре. «Мы скинулись буквально по двадцатке и сделали красивый букет», — вспоминает Марина.

Игрушек 10-летнему ребенку Марина уже не покупает, считая, что для этого есть новогодние праздники и день рождения. Впрочем, иногда приходится напоминать ребенку, что он «не один на белом свете и Дед Мороз не очень-то и платежеспособный».

Поэтому вместо электросамоката в этом году Тимофей просил «качественный и хороший подарок». Правда, досталась ему лайт-версия: металлический пистолет с тысячью пульками и машинки Hot Wheels — 5 штучек вместо 15.

Учитывая, что Марина живет с мамой, не платит ни за аренду, ни за коммунальные услуги, ни за ежедневное наполнение холодильника, ее зарплаты все равно не хватает. Она не балует себя и ребенка частыми обновками и дорогими развлечениями, но при этом никогда не экономит на детских праздниках. И пусть кот Митя больше не живет с Мариной и Тимофеем, но свободные деньги быстро разлетятся по другим категориям, ведь мы ни брали во внимание нерегулярные траты на школьные развлечения, подарки учителям, новогодние сюрпризы от Деда Мороза, поездки в санаторий и, да, рассматривали абсолютно здоровую семью, где никому никогда не нужны ни жаропонижающие, ни обезболивающие.

— Если бы не мама, я бы могла себе позволить лишь минимальный набор продуктов, одежды, развлечений для себя и ребенка. Он и сейчас не очень большой, а так было бы еще хуже. Сейчас стало очень дорого жить. С кем бы ни общалась, 80% знакомых очень благодарны своим родителям. Даже те, кто живет один, регулярно рассказывают о том, что мама то курочку привезет, то овощей с огорода передаст, то помогает финансово — подкидывает денюжки внукам на развлечения. Без мамы было бы сложно.