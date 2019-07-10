Молодой специалист рассказал, как восстал против директора-барина 31 10.07.2019, 8:34

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Фото: onliner.by

Директор требовал работать бесплатно во время отпуска и нецензурно ругался в адрес работника.

Роман Чегодаев — окончил архитектурно-строительный колледж, после поступил в БНТУ, сейчас учится на последнем курсе, будет инженером-конструктором-дизайнером. Официально работать начал еще с 17 лет. За это время сменил несколько мест работы. По складу характера — спокойный, неконфликтный человек. Свою историю он рассказал сайту onliner.by:

- Неделю назад я стал официально безработным, но не торопитесь меня жалеть. Увольнение стало логичным итогом череды диких событий, о которых я решил рассказать вам. Предаю историю огласке в первую очередь для того, чтобы другие молодые люди представляли себе ситуацию, в которой могут оказаться, устроившись на новую работу, и, заметив первые признаки приближающейся катастрофы, предприняли меры. По сути, речь здесь пойдет о руководителях-самодурах, считающих, что рабовладение — не такая уж и плохая идея. Достаточно ее облечь в симпатичную, цивилизованную обертку. А можно и с этим не заморачиваться.

Итак, почти год назад я устроился работать на одно предприятие, занимающееся изготовлением инженерных конструкций и декоративных изделий. Было собеседование, оговаривались условия работы, оплата труда и т. д. Так как я еще учусь в университете на заочном, я предупредил, что у меня два раза в год сессия: зимой — две недели, летом — три. Сказали, что это, конечно, не хорошо, но будем как-то решать вопрос. В общем, был принят на работу конструктором-дизайнером.

Мои обязанности заключались в составлении дизайн-проектов с 3D-визуализацией и разработке производственной документации. Работы было море, я получал удовольствие, закопавшись в ней с головой, нередко задерживаясь и после окончания трудового дня. Приближалась зимняя сессия. Я написал заявление за свой счет на 2 недели. К концу второй учебной недели звонят менеджеры, спрашивают, могу ли я в выходной день пару проектов помочь сделать. Я, конечно, помог, сделал 3D-визуализацию по двум заказам.

К началу летней сессии я уже мог брать трудовой отпуск, поэтому решил потратить его. Не хватало совсем немного, и я написал еще заявление за свой счет на 3 дня. Директор улетел отдыхать, в отделе кадров сказали, что мои заявления подписаны, и я ушел в отпуск учиться... Но ненадолго. Уже через неделю мне звонит директор, говорит, что работа стоит, а я не проявляю сознательности и не включаюсь. Клиент «свинчивает», надо его «дожать».

Что делать, я соглашаюсь. Говорю: как только получу задание от менеджера, приступлю к работе и скажу, сколько мой труд будет стоить. И здесь меня начальство ошарашивает:

— Рома, какая сумма? Ты мне должен это забесплатно, блин, из-за того, что я тебя вообще на сессию отпускаю. Какие, к черту, суммы?

— То есть я должен сейчас, в отпуске, в свой выходной, взять и делать вам работу забесплатно?

— Да, чисто сознательно, зная, что, кроме тебя, никого нет и мы договаривались, что ты пойдешь на сессию, но дыры нам будешь закрывать в свой отпуск... Рома, закрой мне вопросы. Состыкуйся с менеджером, сделай работу, чтобы я был доволен, и я это учту. Поехали.

Пожелания заказчика выражались в том, что ему надо было сделать 3D-визуализацию еще одного объекта. В выходной я закрыл вопрос. Коллеги отписались, что заказчик работу одобрил. А дальше начались звонки и письма от менеджеров:

— У нас много работы, мы тут стоим, надо 3D рисовать, мы же договаривались. Мы тебе вышлем задания, надо, чтобы ты нам в день по одному проекту выдавал. Тебе же там на пару часов работы всего...

— Так я не против, но за оплату.

— Хорошо, попробуем решить с директором.

Вопрос как-то сам собой затух, но ненадолго. Вскоре вновь звонит директор и говорит, что за свой счет мне, оказывается, отгулы уже никто не дает (что случилось с моим утвержденным заявлением — непонятно). Он говорит:

— Тебе надо быть на работе, либо это будут прогулы. Мне работать надо, Рома. То есть извини, пожалуйста, ничего личного. У меня заказы стоят. За свой счет мы тебе позволить не можем. Ты, будь добр, явись в четверг на работу.

Я вынужден согласиться, какие еще могут быть варианты? Но ближе к назначенной дате заболел, обратился к врачу, мне выписали больничный. Все же пошел на экзамен, перед этим позвонив директору, чтобы предупредить, что меня не будет (он не ответил).

Далее был телефонный разговор, где директор сказал, что я подонок и за все ему отвечу. Вышел я, значит, на работу. Позвонил директор, позвал в кабинет. Начался разговор:

— Документы есть?

— Есть.

— Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Повел себя очень некрасиво по отношению к нам. Когда мы брали тебя сюда на работу, мы договаривались о том, что во время сессии ты все равно будешь работать.

— Я вам такого не говорил.

— Говорил. Ты знаешь, ты просто повел себя как... (гомосексуалист. — Прим. Onliner).

— Давайте будем по-культурному разговаривать.

— По-культурному: ты повел себя как скот. Ты садишься сейчас сюда и вот здесь будешь сейчас работать, у меня в кабинете.

Далее шел монолог, состоящий по большому счету из мата с небольшими словами-связками. Я попробую его восстановить (по диктофонной записи), заменив мат синонимами в скобках.

— Ты че (блин) (обнаглел) или что (блин)? Ты тут (блин), вот просто, знаешь, по-человечески набить тебе (лицо) (три буквы), вот просто набить тебе (лицо) (на три буквы). Ты (блин) вот думаешь, с тобой все нормально будет? Ты думаешь, с тобой все нормально тут будет или что (блин)? С тобой все нормально будет? Да ты себе давление сожрешь (к черту). Я тебя сожру (блин) тут. Пакуйся сюда. Вот за этот компьютер (блин).

Я отказался терпеть подобное отношение, и через 15 минут директор сказал кадровику уволить меня по соглашению сторон текущим днем. Жалею ли я, что ушел из этой компании? Ни на секунду. Жаль, что не удалось раньше разглядеть повадки барина в поведении директора, который свои вопросы в построении работы предприятия решает за счет сотрудников, в том числе и уходящих в отпуск.

Но даже в этой ситуации можно было найти решение. Можно и после работы оставаться, и в отпуске работать, и на больничном, и на сессии. Но не так, что «я тебя отпускаю в отпуск, но ты должен работать, и непонятно за что, и если всех все устроит, но это не точно».

Удивительно, что некоторые работодатели застряли в 90-х и уверены: манера общения «по понятиям» придает им веса и авторитета. И самое печальное при этом, что подобный стиль работы с подчиненными до сих пор прокатывает.