«Кровавый салют» в Минске: случайность или закономерность? 14 10.07.2019, 8:40

4,180

ФОТО: SVABODA.ORG

БелАЭС строят те же самые «умельцы».

3 июля во время салюта в Минске произошла трагедия: 64-летняя женщина была убита осколком фейерверка, около 10 человек получили ранения. Во многих зданиях в центре города были выбиты стекла.

Официальные СМИ замалчивают резонансную тему, а Лукашенко до сих пор не выразил соболезнования семье погибшей.

Ситуацию по просьбе сайта Charter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Какую оценку вы дадите тому, что произошло на салюте 3 июля в Минске?

- Некомпетентность и безответственность всегда были синонимами диктатуры. Безрукие руководители страны не допустят, чтобы на каких-то уровнях были люди умнее их.

Поэтому у них все разваливается — дома, дороги, экономика, техника, в том числе и военная. Мы все знаем, как у нас подходят к выполнению задач, связанных с официальными мероприятиями. Как авральными темпами строят объекты, чтобы успеть уложиться в сроки, как укладывают асфальт и строят «потемкинские деревни» к приезду чиновников, как воруют на всех уровнях.

Безопасность и качество — на последнем месте. Почему в армии должно быть по другому? Трагические события, произошедшие 3 июля, - не случайность, а закономерность.

- СК возложил вину на двух российских специалистов из фирмы, продавшей фейерверки Минобороны Беларуси. Кто, по вашему мнению, на самом деле виноват в трагедии?

- Об этом мы, скорее всего, узнаем только после смены власти. Также, как и о том, были ли пострадавшие среди тех, кто запускал салют, среди военных. Также, как, впрочем, и о многих других преступлениях, произошедших за годы правления Лукашенко. Сейчас нам просто покажут «стрелочников», возможно ими станут задержанные россияне. Но ведь не они проверяли мортиры и запускали снаряды, не они принимали решение об их закупке, не они устанавливали зону безопасности во время салюта. За все это несут ответственность конкретные люди. Насколько мне известно, никто из них не задержан и не лишен должности.

Кого бы не назначили в качестве «козлов отпущения», большинство людей официальной версии следствия все равно не поверят. Слишком много и часто врут лукашенковские чиновники. Доверия их словам уже давно нет.

- Лукашенко до сих пор не выразил соболезнований пострадавшим и родственникам погибшей женщины. Как вы прокомментируете молчание диктатора?

- На лжи и замалчивании неприятных фактов строится любая диктатура. Лукашенковская — не исключение. Так иногда ведут себя маленькие дети, когда «нашкодят». Думают, что если взрослым не признаться, то как-бы ничего и не было, никто не накажет. Но, как видим, у некоторых это — на всю жизнь. Лукашенко прячется от любых проблем, особенно от тех, к появлению которых он причастен. Страшно ведь покидать свой выдуманный уютный мирок с его «стабильностью» и «процветанием». Он боится сталкиваться с реальностью, в которой взрываются праздничные салюты, люди гибнут в мирное время, а страна его ненавидит.

- Нужны ли Беларуси военные парады, в которых принимают участие российские «Искандеры» и новейшие стратегические бомбардировщики страны-агрессора?

- Военные парады в том виде, в каком они проводятся в Беларуси — пережиток тех времен, в которых «застрял» диктатор. Советские вожди выводили военную технику на улицы, чтобы продемонстрировать хоть какие-то достижения. С учетом денег, которые вкладывались в советский ВПК, им, действительно, было что показать.

Лукашенко демонстрировать нечего, поэтому он просто тешит свои провинциальные комплексы и больное самолюбие. Ржавая техника, оставшаяся в наследство от СССР, неуправляемые танки, самолеты над городом могут впечатлить только тем, что они каким-то чудом еще могут ездить и летать.

Обратите внимание, что люди, которые отслужили в белорусской армии, на парады добровольно не ходят. Потому что знают, в какую сумму обходятся вся эта показуха и насколько она не соответствует реальному состоянию вещей. Лукашенко считает, что его «потешные парады» поднимают боевой дух нищей, устаревшей и деморализованной армии? Нет, они только вызывают презрение солдат и офицеров.

Украина, страна, которая ведет войну и которая добилась определенных успехов в модернизации армии, отказывается от парада в День Независимости. Владимир Зеленский выступил с предложением выделить деньги, которые планировалось на него потратить, военным. Уверен, что такой шаг укрепит армию намного сильнее.

Что касается участия российских военных в парадах в Минске, то Кремль просто показывает реальную картину взаимоотношений со своим вассалом. Думаю, у Лукашенко даже не спрашивают разрешения на это, а просто ставят перед фактом. Россия относится к лукашенковской Беларуси, как к своей колонии. Сегодня по нашим улицам едет военная техника страны-агрессора, а завтра с нашей территории может быть нанесен удар по той-же Украине. Не зря ведь в парадах в Минске принимают участие именно те части, которые обстреливали Мариуполь.

- Какие еще выводы можно сделать из трагедии 3 июля в Минске?

- На самом деле, как я уже сказал, эта трагедия — не случайность. К сожалению, не первая и, возможно, не последняя. Нас кормят радиационными продуктами, травят вредными производствами. Лишают работы и заставляют уезжать из страны. Забирают заработанные деньги, выдумывая новые поборы и штрафы. Сколько людей погибает из-за нарушений элементарной техники безопасности на производствах, в армии. Сколько спивается от безысходности? Сколько не рождается?

Беларусь теряет население на протяжении всего правления Лукашенко. Мы не всегда обращаем на это внимание, но то, что произошло 3 июля, многих заставило задуматься об очень конкретных, осязаемых вещах. О том, чем закончится авантюра с АЭС, которую строят такие же «умельцы», как и те, кто устроил «кровавый салют». О том, где произойдет следующее ЧП, что еще рухнет или взорвется. О собственной безопасности, о выживании.

Либо мы решим эту проблему, либо просто исчезнем, а на территории, которая когда-то была нашей страной, будут жить другие народы - более умные и умеющие за себя постоять.