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Лукашенко перешел Рубикон

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  • 10.07.2019, 8:52
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История диктатуры в Беларуси.

Авторитарной президентской республикой Беларусь была не всегда. В первые годы независимости власть принадлежала Верховному совету во главе со Станиславом Шушкевичем. И только в марте 1994 года была принята конституция, которая ввела пост президента, пишет "Немецкая волна".

"Белые полосы" белорусских газет

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что установлению авторитарного режима в Беларуси способствовало совпадение двух факторов. "Во-первых, властолюбивые наклонности Лукашенко, который желал установить единоличную власть и не считал приемлемой систему сдержек и противовесов. А также настроение общества, которое требовало наведения порядка, в том смысле, как оно понимало его в советское время, - напоминает Карбалевич. - СМИ в то время любили писать, что в стране должен быть один хозяин".

Сразу после победы на президентских выборах Лукашенко стал подминать власть под себя, в стране усилилась цензура. Явным и зримым рубежом начала захвата президентом власти журналист Сергей Наумчик (в то время депутат Верховного совета) называет ситуацию в декабре 1994 года, когда депутат от партии БНФ Сергей Антончик презентовал в парламенте свой доклад о коррупции в окружении Лукашенко. Несмотря на обязательное решение парламентариев о публикации доклада документ был запрещен к печати - газеты тогда в знак протеста вышли с "белыми полосами".

В тот момент Лукашенко начал активное наступление на СМИ. В отставку был отправлен главред самой тиражной газеты "Советская Белоруссия", издательству "Дом Печати" было запрещено печатать 12 независимых газет, а Белорусское информационное агентство (сейчас БелТА. - Ред.) перешло в подчинение администрации Лукашенко.

Лукашенко отдал приказ

Главными препятствиями на пути к единоличной власти Лукашенко в Беларуси были парламент и Конституционный суд, конфликт с которыми правитель вел на протяжении 1994-1996 годов.

Уже через год после своего избрания, в 1995 году, Лукашенко инициировал первый «референдум». На идею о «референдуме», на котором среди прочего ставился вопрос об изменении государственной символики и придания русскому языку статуса государственного, оппозиция в парламенте отреагировала крайне негативно.

Группа депутатов объявили в знак протеста голодовку прямо в зале заседаний. В тот момент, как говорит Сергей Наумчик, который был одним из голодавших, Лукашенко перешел Рубикон - исполнительная власть применила силу в отношении законодательной. В ночь на 12 апреля 1995 года под предлогом минирования в здание парламента были введены силовики, которые, по словам очевидцев, избили депутатов и выкинули их из Овального зала. Позднее Лукашенко подтвердил, что сам отдал приказ об эвакуации депутатов.

По мнению Наумчика, именно с того времени можно говорить, что в Беларуси установился антидемократический режим, а дальше происходило лишь укрепление авторитаризма.

Несостоявшийся импичмент Лукашенко

Политолог Валерий Карбалевич вспоминает, что в то время Лукашенко часто грубо нарушал законы, опираясь на силовые структуры. Так, Конституционный суд Беларуси раз за разом объявлял положения указов правителя неконституционными и требовал внести в них правки. Однако Лукашенко не обращал на суд внимания и, наоборот, издал распоряжение, которым заставил исполнительную вертикаль выполнять свои указы.

К тому моменту противоречия между парламентом и Лукашенко достигли такой степени, что в 1996 году Лукашенко инициировал второй референдум, требуя еще больше полномочий. Однако в то время, как президент издал указы о придании результатам будущего референдума обязательного статуса, Конституционный суд заявил, что референдум может быть только рекомендательным. В ответ депутаты Верховного совета инициировали импичмент Лукашенко, но в дело успела вмешаться Москва. При посредничестве российского премьер-министра Виктора Черномырдина и глав палат Федерального собрания Геннадия Селезнева и Егора Строева сторонам удалось достичь соглашения - дело об импичменте было прекращено, а референдум стал рекомендательным.

Однако договоренности были сорваны, что дало Лукашенко возможность провести обязательный референдум, по итогам которого отсчет президентского срока был начал заново и увеличен на два года. Полномочия президента были значительно расширены. Также на референдуме 1996 года решались вопросы о переносе даты Дня независимости и о сохранении смертной казни. Результаты этого референдума международное сообщество не признало и объявило их незаконными.

"Правовой Чернобыль" Беларуси

Политолог Валерий Карбалевич квалифицирует те события как конституционный переворот, по результатам которого в стране установился авторитарный режим персоналистского типа. Сразу после голосования Лукашенко распустил Верховный совет и сформировал подконтрольное себе двухпалатное Национальное собрание. В знак протеста после референдума подали в отставку семь судей и председатель Конституционного суда Валерий Тихиня, назвавший последствия референдума "правовым Чернобылем", премьер-министр, министр труда и замминистра иностранных дел. Фактически Лукашенко подчинил себе законодательную и судебную власти.

Журналист Наумчик отмечает, что Лукашенко постепенно наступал на демократию, в то время как общество молчало, позволяя президенту захватывать власть. "Конечно, оппозиционные лидеры пытались протестовать, но молчание общества в самом начале наступления диктатуры самому населению боком и вышло. В итоге Беларусь уже 23 года живет в условиях, когда политические партии - фикция, независимая пресса как таковая отсутствует, независимых профсоюзов нет, а люди бояться высказать свое мнение", - говорит Сергей Наумчик.


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