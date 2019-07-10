Уровень радиации у затонувшей в Норвежском море советской подлодки превышает норму в 100 тысяч раз 15 10.07.2019, 8:58

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На подводной лодке «Комсомолец» до сих пор происходит утечка радиоактивности.

Уровень радиации в морских водах вокруг советской атомной подводной лодки "Комсомолец", затонувшей в Норвежском море, превышает норму в 100 тыс. раз. Об этом заявил руководитель национальной норвежской экспедиции Хильду Элизу Хелдаль, сообщил 8 июля норвежский телеканал TV2, передает gordonua.com.

Из вентиляционной трубы подводной лодки взяли пробы воды. Их детальная экспертиза будет проведена в лаборатории.

Хелдаль отметила, что впервые утечку радиации с "Комсомольца" зафиксировала в 2007 году российская экспедиция. Нынешний уровень радиации несколько выше, чем зафиксировали российские исследователи.

Предполагается, что вентиляционное отверстие в верхней части подводной лодки находится в непосредственном контакте с реактором.

Авария на АПЛ К-278 "Комсомолец" произошла 7 апреля 1989 года. В результате пожара погибли 42 члена экипажа из 69. Субмарина затонула на глубине 1,7 тыс. метров. Выжившие члены экипажа полагают, что последствия аварии могли быть намного больше, если бы оставшиеся на борту члены экипажа не закрыли ядерный реактор.