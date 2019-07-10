Борис Xамайда: Пройду путь греко-католическиx паломников самостоятельно 2 10.07.2019, 9:07

Борис Хамайда

Запретом на паломничество из Витебска в Полоцк власти только сделали рекламу этому мероприятию.

25-я ежегодное паломничество из Витебска в Полоцк было отменено из-за того, что от организаторов потребовали абсолютно неподъемную сумму за сопровождение колонны милицией, сообщает «Радыё Рацыя».

Есть только единственный способ, чтобы милицейскую охрану, услуги медиков и ЖКХ власти предоставили бесплатно, говорит священник Дмитрий Гришан, настоятель витебского прихода Воскресения Христова: «Есть празднования, которые включены в план или области, или районов. Это значит, что государство заинтересовано в их проведении. И все, что с этим празднованием связано, в том числе паломничества, она также рассматривает как часть этого плана. Если нам удастся убедить власти, что наше паломничество также несет что-то хорошее, то оно, возможно, также попадет в этот план. Я открыт к диалогу, и надеюсь, что со стороны властей этот диалог также начнется».

Согласно законодательству о массовых мероприятиях, денежных выплат за обслуживание не требуют в том случае, если государство становится соорганизатором мероприятия.

В этом году эту идею реализовать не удалось, но это не значит, что паломничество в Полоцк сорвано - она просто поменяло формат.

Теперь он такой, как озвучил один из прихожан Борис Хамайда: «Я не удивляюсь тому, что этот режим делает - что запретили пройти колонной. Этим они только сделают нам очень большую рекламу. Но знаете, это же духовная дело! Мне могут запретить идти общей колонной, но я могу лично пройти этот путь!»

Верующие будут добираться до Полоцка собственным ходом - на личном и общественном транспорте - чтобы в субботу 13 июля попасть к полоцкой Софии.

У греко-католиков есть традиция молиться под стенами храма в память о полоцких мучениках, замученных за веру российским царем Петром Первым. В этом году в соборе будет организован концерт в 16 часов, а на следующий день, в воскресенье 14-го июля, желающих приглашают на торжественную литургию в полоцкую униатскую церковь.