закрыть
10 июля 2019, среда, 11:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Борис Xамайда: Пройду путь греко-католическиx паломников самостоятельно

2
  • 10.07.2019, 9:07
Борис Хамайда

Запретом на паломничество из Витебска в Полоцк власти только сделали рекламу этому мероприятию.

25-я ежегодное паломничество из Витебска в Полоцк было отменено из-за того, что от организаторов потребовали абсолютно неподъемную сумму за сопровождение колонны милицией, сообщает «Радыё Рацыя».

Есть только единственный способ, чтобы милицейскую охрану, услуги медиков и ЖКХ власти предоставили бесплатно, говорит священник Дмитрий Гришан, настоятель витебского прихода Воскресения Христова: «Есть празднования, которые включены в план или области, или районов. Это значит, что государство заинтересовано в их проведении. И все, что с этим празднованием связано, в том числе паломничества, она также рассматривает как часть этого плана. Если нам удастся убедить власти, что наше паломничество также несет что-то хорошее, то оно, возможно, также попадет в этот план. Я открыт к диалогу, и надеюсь, что со стороны властей этот диалог также начнется».

Согласно законодательству о массовых мероприятиях, денежных выплат за обслуживание не требуют в том случае, если государство становится соорганизатором мероприятия.

В этом году эту идею реализовать не удалось, но это не значит, что паломничество в Полоцк сорвано - она просто поменяло формат.

Теперь он такой, как озвучил один из прихожан Борис Хамайда: «Я не удивляюсь тому, что этот режим делает - что запретили пройти колонной. Этим они только сделают нам очень большую рекламу. Но знаете, это же духовная дело! Мне могут запретить идти общей колонной, но я могу лично пройти этот путь!»

Верующие будут добираться до Полоцка собственным ходом - на личном и общественном транспорте - чтобы в субботу 13 июля попасть к полоцкой Софии.

У греко-католиков есть традиция молиться под стенами храма в память о полоцких мучениках, замученных за веру российским царем Петром Первым. В этом году в соборе будет организован концерт в 16 часов, а на следующий день, в воскресенье 14-го июля, желающих приглашают на торжественную литургию в полоцкую униатскую церковь.


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец