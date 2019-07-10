Появились новые данные по захваченному СБУ «командиру ПВО» боевиков на Донбассе 6 10.07.2019, 9:27

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ФОТО: REUTERS

Это может серьезно повлиять на расследование дела по «Боингу» MH17.

Недавно задержанный в Снежном Службой безопасности Украины "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Владимир Цемах может быть причастен к трагедии пассажирского Boeing рейса MH17, поскольку был свидетелем этих событий. Об этом говорится в докладе исследовательской группы Bellingcat, опубликованном 9 июля, сообщает liga.net.

Эксперты подчеркнули, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование объединенной следственной группы JIT.

В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать ЗРК "Бук" и членов его экипажа.

"Независимо от его фактической роли 17 июля 2014 года, арест Цемаха может оказать существенное влияние на расследование JIT и ожидающую судебную процедуру. Если его заявления 2015 года о том, что он помог скрыть ракетную установку "Бук" и часть ее экипажа 17 июля 2014 года, окажутся правдой, это сделает его ключевым свидетелем JIT и, возможно, обвиняемым по подозрению в соучастии", - говорится в докладе.

Пока Цемах - первый задержанный боевик, который имел прямую связь с военными операциями террористов на месте во время сбития самолета, что, по мнению исследователей, могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

В материале Bellingcat отмечается, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время сбития MH17.

Эксперты приводят в качестве примера страницу Цемаха в российской соцсети “Одноклассники”, где есть свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года, так как на фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23.

О задержании Цемаха сообщила Русская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного. Боевика якобы задержали в оккупированном Снежном и неизвестным способом переправили на подконтрольную Украине территорию.