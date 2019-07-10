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Палеонтологи объяснили загадку гигантских существ древнего «Сахарского моря»

  • 10.07.2019, 9:47
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Десятки миллионов лет назад мелководье Транссахарского морского пути населяли особо крупные водные животные.

Сегодня Сахара — одна из величайших пустынь на Земле, однако так было не всегда. Между 50 и 100 миллионами лет назад ее покрывало обширное, густонаселенное, хотя и неглубокое море, занимавшее значительную часть всей Западной Африки. На это указывают и геологические, и палеонтологические свидетельства, иногда эти окаменелости демонстрируют довольно внушительные размеры, пишет naked-science.ru.

Изучение региона затруднено из-за политической и климатической обстановки, и ученые из американского Университета Стоуни-Брук обобщили то, что удалось собрать до сих пор. В статье, опубликованной в журнале Bulletin of the American Museum of Natural History, они рисуют впечатляющую картину теплого, кишащего жизнью мелководья древнего Транссахарского морского пути.

По оценкам авторов, в отдельные периоды море достигало площади 3000 квадратных километров и глубины 50 метров, соединяя ископаемый океан Тетис (его реликты — нынешние Черное, Средиземное и Каспийское моря) с только начинавшей формироваться Атлантикой. Уровень его на протяжении существования заметно менялся, следуя за периодическими потеплениями и похолоданиями.

Однако жизнь здесь была изобильна. Берега, по-видимому, покрывали мангровые заросли, в море плавали необычные создания, останки которых обнаруживаются в наши дни, включая вымерших полутораметровых кальмаров и крупнейшую из известных морских змей, которая достигала 12 метров в длину. Встречаются здесь и кости древних родственников крокодилов, акул и других рыб — все довольно крупные.

Ученые объясняют их размеры эффектом островного гигантизма, благодаря которому оказавшиеся в изоляции и безопасности организмы при достаточном количестве ресурсов могут увеличиваться из поколения в поколение. Возможно, мелководное континентальное «Сахарское море» оказалось таким «островом», а с длительными периодами понижения уровня воды могло быть и «архипелагом» отдельных водоемов, создавая условия для развития островного гигантизма.


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