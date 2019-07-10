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Ветераны АТО планируют провести альтернативный парад

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  • 10.07.2019, 10:03
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«Марш Свободы» в Киеве пройдет без бюджетных средств.

Ветераны АТО и войны на Донбассе хотят устроить свой парад на Крещатике "без денег из бюджета, без чиновников и политиканов", сообщает korrespondent.net.

Ветераны предлагают вместо отмененного президентом Зеленским парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без бюджетных средств. Соответствующее предложение появилось в среду, 10 июля, в сообществе Veterans Info в Facebook.

"Предлагаю всем ветеранам, волонтерам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов", - говорится в сообщении.

Мероприятию присвоили хештегы #МаршВолі_2019 и #Наш_Парад2019, которые начали активно расходиться в соцсети.

Напомним, во вторник президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День независимости. Критично к этой инициативе отнесся пятый президент Петр Порошенко, который, однако, отметил, что это право Верховного Главнокомандующего.


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