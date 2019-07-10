Зачем студентов загоняют в армию? 14 Николай Дедок

10.07.2019, 10:10

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Могут быть две настоящие причины принятия «закона Равкова».

Официальную причину от Минобороны вы, конечно, уже слышали: ликвидируем недостаток призывников, латаем дыры в национальной безопасности. Независимые эксперты говорят примерно то же: Беларусь решила укрепить обороноспособность, отсюда и закон.

Такое объяснение кажется мне неполным и поверхностным. Во-первых, очевидно, что загнав несколько тысяч вчерашних студентов в жалкую, колхозную армию, обороноспособность не укрепишь. Смешно представить, что немотивированные люди после 1,5 лет обучения смогут что-то противопоставить профессиональной армии НАТО, или даже зелёным человечкам (которые, к сожалению, тоже профессионалы). Во-вторых причина слабости нашей армии не в малочисленности, а в материально-техническом и организационном отставании. В Минобороне не могут этого не понимать.

Настоящих причин принятия "закона Равкова" я вижу две.

Первая - экономическая. Что не говори, а солдаты - это бесплатная рабсила. Их можно использовать на строительстве, в ликвидации ЧП, уборке урожая, да вообще для всего. Что сейчас и делается самым активным образом. Это те же зэки: бесправные и послушные. И платить не надо! Настоящая находка.

Вторая - идеологическая. Беларусь - не воюющая страна. Наша армия не занимается выполнением боевых операций. И поэтому главная задача, которую на сегодня выполняет эта огромная бюрократическая машина это социализация молодых людей, которые в неё попадают, в нужном государству ключе. Их индоктринация в существующее рабское общество.

Спросите любого знакомого который был в армии: из чего состоял его день? Абсолютное большинство времени в ходе 1,5 лет службы солдат учится исполнять бессмысленные приказы (максимально бессмысленные — чтобы привыкал не задумываться над исполнением), повиноваться как формальной (офицер-солдат) так и неформальной (дед-дух) иерархии, не задавать вопросов. Обучение боевым навыкам занимает ничтожно малое количество времени: в белорусскую армию призывают не для этого. Зато вас научат подшивать воротнички, вставать и ложиться по времени, "по уставу" обращаться к вышестоящим, молчать, когда не спрашивают и кричать хором когда требуют. А также делать абсурдные вещи, вроде вылепления кубов из снега или начистки гуталином колёс боевой техники.

Белорусская армия занимается в первую очередь обучением послушанию, уничтожением в молодых парнях свободомыслия, самостоятельности и привычки критически мыслить. Из "необработанного" индивида, попавшего туда, вытравливают ощущение своей субъекности. Приучают, что инициатива - наказуема, как и попытка заявить о своих правах суверенной личности. Из тебя делают того члена общества, который нужен и удобен государству (теперь понимаете, почему в СССР служили все?)

Белорусскому государству не нужны думающие и самостоятельные. Нужны покорные, пассивные, и, желательно, глупые. Это упрощает контроль и снижает возможность восстания. Сегодня экономическая ситуация ухудшается с каждым днем, что само по себе тревожный звонок для режима. Культурная\идеологическая гегемония государства тает быстрей чем льды Гренландии - из умов молодежи стремительно уходят государственно-патриотические ценности. Поэтому загнать как можно больше "шибко умных" студентиков в казармы, где их научат ходить строем и не перечить старшим, видится для власти вполне полезной мерой.

Так что "закон Равкова" действительно в интересах сегодняшнего государства. Которые, как видим, диаметрально расходятся с интересами самих людей.

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