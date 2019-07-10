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Ловящая рыбу кошка стала звездой Сети

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  • 10.07.2019, 10:23

Видео набрало десятки тысяч просмотров.

На портале Reddit стал популярным забавный ролик с кошкой, ловящей разноцветных рыбок, пишет segodnya.ua. На записи показано, как один из карпов кои в ответ на любопытство животного кусает пушистика за лапу, но тот все равно не проявляет агрессию, а даже наклоняется ближе к воде.

В комментариях юзеры спрашивают, почему кошка не охотится на рыбу.

"Вероятно, котика хорошо кормят, поэтому он не рассматривает рыбу в качестве пищи", "Да что не так с этим котом? Это еда, которую нужно съесть!", "Рыбы – это друзья, а не еда!", "Кот просто скромничает", "На самом деле здесь рыба пытается съесть кошку", "Я больше удивлен, что рыба проявляет интерес к кошке", "Эта кошка выражает любовь к рыбкам, такую же, какую получает от своего человека", "Это очень подозрительно", – пишут под видео юзеры.


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