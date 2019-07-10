Новый «Трианон» Телеграм-канал «СерпомПо»

10.07.2019, 10:26

Шпионские страсти в окружении полпреда Путина.

Ой, как все запущено!

Других эмоций после прочтения статьи в Znak.com о шпионе Воробьеве, основанной на сливах из «двух информированных источников», просто нет.

Помощник полпреда в УрФО Цуканова тырил не какие-то там доморощенные уральские секреты , а настоящие Большие Государственные Тайны. Даже сказать страшно: передавал сведения с заседаний самого Совета Безопасности! Ясное дело, сам Воробьев - фигура слишком мелкая, чтобы быть допущенным на мозговые штурмы великих. Но, ему, судя по прозрачным намекам, Цуканов обо всем, что слышал, рассказывал.

Представляете, главнокомандующий Путин говорит на Совбезе о новом совсекретном оружии, про которое он еще даже мультики никому не показывал. А полпред Цуканов, вернувшись из столицы, за вечерним чаем, закусывая вареньицем, говорит своему помощнику: «А знаешь, брат Воробьев, какое у нас есть чудо-оружие.? Мы теперь этих пиндосов вмиг разобьем!»

Воробьев сахарок грызет, чаек смакует, а как чаепитие закончится, бежит по секретным каналам подпиндосникам-полякам докладывать: «Так, мол, и так, передайте в вашингтонский обком, пусть срочно разворачивают ПРО, запускают СОИ или что у них там еще есть. У русских сила могучая появилась!» В общем, не Воробьев, а новый «Трианон».

А главное – этого самого Воробьева, как уверяют все те же источники, несколько лет пасли. И что он все эти годы все наши секретные планы и сливал? Или чекисты по-хитрому через него дезу на Запад гнали?

Но интереснее другое. Статья вроде про шпиона Воробьева, а на деле, в основном про Цуканова. Как этот самый Цуканов вечно жуликов рядом держит, и как много вреда он России-матушке уже принес. Один разворованный братьями Магомедовыми стадион в Калининграде чего стоит!

В конце статьи даже слова честнейшего нашего любителя корги и бизнес-джетов Шувалова приводятся: «пора сажать». Шувалов это якобы еще во времена губернаторства Цуканова в Калининграде сказал. А Цуканов не только не сидит, а все выше по карьерной лестнице лезет!

Когда «агента» Воробьева только взяли, тг-каналы начали телеграфировать о том, о чем сегодня написал Znak. Помимо рассказов о шпионаже была прокинута инфа о бизнесе, который замутил Цуканов вместе с помощником. Шпионаж, не шпионаж, а делиться с кем надо, Цуканов явно не хотел. Просто так скинуть человека с его связями, непросто. Докопаться через доверенное к нему лицо – проверенный ход.

Кормовая база, как мы уже не раз писали, сокращается. В боях за пропитание все средства хороши. А шпионские истории – вещь почти беспроигрышная.

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