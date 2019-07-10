Премьер Литвы передумал уходить в отставку и сформирует новое правительство 10.07.2019, 10:36

Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

Решение поддержал избранный президент страны Гитанас Науседа.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 9 июля сообщит о намерении остаться на своем посту, несмотря на то, что в мае сказал, что покинет пост главы правительства и продолжит работу в качестве члена парламента, сообщает Delfi.

"На встрече с избранным президентом Гитанасом Науседой, когда констатировалось создание новой коалиции, оценивалась ситуация в стране, говорилось о необходимости продолжить начатую работу. Была высказана поддержка, и я принял решение формировать правительство, продолжить выполнение важных дел", - сказал он.

Во время встречи с президентом, по словам Сквернялиса, речь шла о формировании правительства. Премьер-министр сказал, что публично не будет комментировать никаких кандидатов на посты министров.

"Речь идет о другом принципе формирования, это и политический и профессиональный принцип. У меня нет претензий ни к одному из министров", - отметил он.

Сквернялис сказал, что пока не может сказать, кто из министров останется, а кто покинет правительство.