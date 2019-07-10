Политзаключенный Михаил Жемчужный не попал под амнистию 10.07.2019, 10:43

Михаил Жемчужный

Вероятно, сейчас политзаключенный в очередной раз находится в штрафном изоляторе.

Политзаключенный Михаил Жемчужный мечтал выйти на свободу по амнистии, которая в этом году была приурочена к 75-летию освобождения страны, но наказания с него так и не сняли.

"Сейчас Михаил, наверное, в очередной раз находится в штрафном изоляторе, потому что долго ничего не писал", – сообщил сайту palitviazni.info правозащитник "Весны" из Витебска Леонид Светик.

"Под амнистию Жемчужный не попал, так как с него не сняли наказания, – говорит Леонид Светик. – Хотя он стремился к этому, у него была цель – выйти на свободу. Михаил обжаловал все свои взыскания и наказания, которые ему объявила администрация колонии, но, как видим, это результата не дало".

В то же время, по словам правозащитника, есть еще, хотя и очень маленький, но шанс оказаться Жемчужному на свободе.

"Как говорится, надежда умирает последней, – отмечает Леонид Светик. – Насколько мне известно, амнистия будет продолжаться около полугода, и, возможно, случится чудо и Михаил попадет под нее. Но на это нужна больше политическая воля высшего руководства, и для этого должны быть какие-то предпосылки внутреннего и внешнего характера, которые бы сделали освобождение Жемчужного целесообразным для власти".

Правозащитник считает, что сейчас есть два варианта: либо власть ждет то событий, чтобы выпустить Жемчужного на свободу раньше времени, либо принято принципиальное решение не выпускать Михаила до 2021 года, когда у него закончится срок заключения.