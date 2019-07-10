«К нам, цыганам, такое отношение!» 10.07.2019, 11:06

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Подростка за кражу телефона положили в психиатрическую больницу.

15-летний Родион Макаров - из цыганской семьи. Он попал под уголовное преследование - украл у соседа телефон. С очередного допроса в Следственном комитете парня отвезли в закрытое взрослое отделение психиатрической больницы, передает «Радыё Свабода».

«За что так с моим Родионом? Он же не сумасшедший! А там он точно сойдет с ума!», - плачет его мать.

У Натальи Макаровой четверо детей. Двое уже взрослые, двое - несовершеннолетние. Младшему сыну три года. Наталья живет в деревне Прибор Гомельского района. Две недели назад ее 15-летний сын украл телефон у соседа. «Мы отдали тот телефон, но уголовное дело все равно возбудили. Поехали в пятницу, 5 июля, на допрос в Следственный комитет. Приехала туда и Анна Сергеевна из отдела опеки. Она велела забрать моего Родиона в психушку. На каком основании?», - рассказывает Наталья.

Утром 8 июля в отделе образования Гомельского райисполкома выяснилось, что Анна Мишина - заведующая сектором охраны прав детства, не работает отныне. Наталью Макарову приняла заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского райисполкома Елена Ковалева. Она заверила, что все действия органов опеки делаются с целью помощи и защиты Родиона.

Елена Ковалева подчеркнула, что ребенка у Натальи никто не отбирал, а решение о госпитализации Родиона принял врач в психиатрической больнице. Анна Сергеевна из сектора охраны прав детства всего лишь отвезла подростка туда на консультацию. С какой целью, почему подростку понадобилась консультация психиатра - в комиссии по делам несовершеннолетних не ответили.

Склонен к бродяжничеству, или слишком любит свободу

В комиссии по делам несовершеннолетних знают о ситуации с Родионом. Несколько лет назад он вместе с меньшим братом, который только родился, были отобраны у Натальи и помещены в приют из-за неблагоприятных жилищных условий. Наталья улучшила условия и детей ей отдали. Вместе с тем, Родион убегал из приюта - и это зимой, в мороз. Его нашли в летней одежде под мостом.

В комиссии считают, что подросток склонен к бродяжничеству. Его не могли найти, чтобы привезти на допрос. Мать утверждает, что Родион просто очень любит свободу, и она не может его к себе привязать веревкой. «Он живет сейчас у своего папы. Я специально не говорила, когда из милиции и опеки приезжали за ним, где он, чтобы его опять не забрали в приют », - говорит Наталья.

«Мы не можем перевоспитать своих детей - ведь сами не перевоспитались»

Сейчас Родион находится в 11-ом закрытом отделении Гомельской областной психиатрической больницы. «Он, бедный, плачет, хочет домой. Ему там страшно. Он мне говорил, что выбросится из окна. Ох, как спасти моего ребенка. Я скоро сама попаду в психушку», - говорит Наталья.

Врач из 11 отделения ответила Наталье, что она пока не смотрела Родиона, поэтому не знает - сколько еще мальчик будет находиться в больнице. «Уже четыре дня мой мальчик здесь, и его никто не смотрел! Для чего было его сюда забирать?», - удивляется жительница Прибор.

Наталья уверена, что все проблемы цыган — из-за их законов, противоречащих белорусским. «У нас слишком свободный народ. Мы не можем жить не по своим законам. Раньше жили в кибитках. Босые, голые, голодные - и никто детей не забирал у нас! У нас все живут по своему закону. Мы не можем перевоспитать своих детей - ведь сами пока не перевоспитались. Нас никто не может перевоспитать. Нам объясняют - как жить по белорусским законам, но мы не можем этого понять - мы все равно свое делаем, и наши дети свое делают. Ведь мы свободный народ. Мной родители не командовали - я в 13 лет вышла замуж. И я Родионом не могу командовать. Он куда захочет - туда идет», - говорит Наталья.

«Система образования - репрессивный к цыганам аппарат»

Правозащитник Мария Климович много лет занимается проблемами гомельских цыган. Знакомая она и с Натальей. Правозащитник считает, что женщина «попала в ловушку».

«В этом немалая вина должностных лиц. Ранее Наталья жила в Брагинском районе. Там у нее были хорошие жилищные условия. Но в деревне не было работы. Она была вынуждена перебраться сюда, к родне, в Прибор. Сейчас ее терроризируют из отдела образования за плохие жилищные условия, угрожают забрать детей. Один раз детей забирали в приют. Из-за этого Наталья потеряла право получить пособие по рождению ребенка. А за те деньги она могла бы улучшить свои условия жизни. Ловушка», - говорит Мария Климович.