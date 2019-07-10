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В России отменили госпрограмму развития пенсионной системы

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  • 10.07.2019, 11:08
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Возникли проблемы с финансированием.

В России отменена государственная программа развития пенсионной системы. Распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 6 июля об исключении программы "Развитие пенсионной системы" из списка реализуемых в России госпрограмм, в среду, 10 июля, опубликовано на портале правовой информации, сообщает dw.com.

В предыдущей версии списка госпрограмм говорилось, что программу развития пенсионной системы планируется реализовать в 2020-2035 годах. В еще более ранних версиях перечня значились другие сроки, отмечает инфопортал "Медуза".

Проблемы с финансированием

Госпрограмма "Развитие пенсионной системы" разрабатывалась с начала 2010-х годов. Она так и не была утверждена из-за разногласий по ее финансированию, а также по ряду других причин.

Протесты против пенсионной реформы: каким будет ответ российских властей

В марте 2014 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что программа развития пенсионной системы должна быть утверждена через два месяца. Он также сообщил, что в рамках программы размер пенсий вырастет к 2018 году до двух прожиточных минимумов пенсионера.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера в среднем по России установлен на уровне 8 846 рублей. В регионах действуют свои лимиты. Средний размер пенсии в целом по России на начало текущего года, по данным Пенсионного фонда РФ, составлял 14 825 рубля.


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