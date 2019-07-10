закрыть
10 июля 2019, среда, 12:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Империя периода припадка

2
  • Виталий Портников
  • 10.07.2019, 11:28
  • 1,713
Виталий Портников

Режим Путина живет провокациями.

Появились уже и те, кто считает нецензурную брань в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" спланированной в Москве провокацией, которая позволила в очередной раз поглумиться над Грузией и поугрожать соседней стране с самых высоких трибун. Но как бы там ни было, была ли это провокация или просто глупость, а использована она была Кремлем в полной мере - для очередной демонстрации монаршей мудрости.

Путин любит этой демонстрацией заниматься буквально с первых дней после своего прихода к власти - и небезуспешно. Народ консервативный, советский, готовый в любой момент отказаться от демократии и броситься в пропасть авторитаризма - а он, Путин, современный, стремящийся к реформам, но вынужденный учитывать национальные настроения. Запад это пойло с упоением проглотил в первые годы путинского правления, как бы и не замечая, что отсталым и советским народ делает путинское и олигархическое телевидение, отсутствие политической конкуренции, тотальная коррумпированность чиновничьего аппарата.

Со временем, однако, контроль Путина над государством и обществом стал очевиден даже для тех, кто не хотел задумываться о перипетиях российской политики и сложностях русской души. И тут появилась прекрасная возможность предстать в роли жертвы.

За жертву вступились все кому лень и не лень. За брань, которая прозвучала в эфире оппозиционного грузинского телеканала, борющегося с грузинским руководством (и даже самим телеканалом не была поддержана), требовали наказать это самое руководство, и государство, и народ. В бесноватом парламенте обсуждали очередную порцию экономических санкций против Грузии и состязались в том, кто лучше оскорбит грузин. В интернет-изданиях, претендующих на объективность, размышляли о закоренелой и хорошо оплаченной американцами русофобии грузинского (ну и украинского, разумеется, куда ж без украинцев) обществ. Либеральный литературовед Дмитрий Быков рассказывал читателям о разочаровании грузинским национальным характером и о том, как ему больше не хочется ездить в Грузию.

Напомню, что весь этот припадок общенационального помешательства произошел не из-за вторжения чужих войск на территорию страны - как привыкли делать сами россияне. Не из-за массированной и многолетней телевизионной атаки на страну, ее народ и институты власти - как привыкли делать сами россияне. Не из-за убийства оппозиционного журналиста или политика - как привыкли делать сами россияне. А из-за выступления одного-единственного человека на одном-единственном телеканале. И если само это выступление не было хорошо организованной провокацией, то уж точно этот общенациональный припадок безумия такой организованной провокацией был.

И Путин на фоне этой провокации смотрится просто замечательно. Действительно, о каких санкциях может идти речь, если кто-то там что-то ляпнул? Браво, Владимир Владимирович! Вы один в России сохраняете здравый смысл. Только с вами и можно иметь дело, пока все остальные бьются в падучей.

А того, что они старательно имитируют помешательство по вашему собственному высочайшему распоряжению, мы, конечно, постараемся не замечать, чтобы не разрушать с таким трудом конструируемую вами картину мира. Народ, конечно, быдло. Бояре, разумеется, мерзавцы. Либералы, само собой, идиоты. И только вы можете подняться над оскорблениями и над толпой и из уважения к грузинскому народу разрешаете пить его вино. Может, еще пару самолетов запустите, когда остынете окончательно, дорогой вы наш человек. Человечище!

И в этом смысле дирижировавший очередным думским помешательством Вячеслав Володин совершенно прав. Пока есть Путин - будет вот такая Россия. Не будет Путина - не будет и плохо сыгранного сумасшедшего дома с добрым царем в кабинете главврача.

Виталий Портников, «Грани»


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец