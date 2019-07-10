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США и Китай возобновили торговые переговоры

  • 10.07.2019, 11:45

Державы решили урегулировать взаимные разногласия.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации телеканала, в телефонных переговорах с американской стороны участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем.

Он отметил, что переговоры возобновятся в подходящее время.

Напомним, перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины а импортируемые китайские товары общей стоимостью 200 млрд долл с 10% до 25%.

Кроме того, Трамп дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долл, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Президент США подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.


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