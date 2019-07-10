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Николай Статкевич – о параде 3 июля: Хорошо еще, что самолеты на голову не падали

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  • 10.07.2019, 11:53
Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса прокомментировал трагедию в Минске.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, выдвинутый Белорусским Национальным Конгрессом кандидатом в президенты Беларуси, высказал «Радыё Рацыя» свое отношение к трагедии, которая произошла в Минске во время салюта 3 июля.

Как известно, после трагедии были задержаны и сейчас находятся в следственном изоляторе два представителя российской фирмы, что поставляла фейерверки и пусковые установки к ним, но пока следствие не ответило на многие вопросы, которые задает общества.

- Проводить парады в не самой передовой и не самой богатой стране с такой же не самой богатой армией (в основном деньги идут на правоохранителей и борьбу с инакомыслящими) с многочисленным задействованием различных технических средств - это рано или позже должно было выстрелить. Оно и выстрелило. Техника у нас преимущественно старая, солдаты не имеют должной подготовки. Мы же видели, что танки теряли управление и хорошо, что людей не помяли. И хорошо еще, что самолеты на голову не падали, - говорит Николай Статкевич.

- Во время таких мероприятий высока вероятность чрезвычайных происшествий?

- Надо еще разбираться, как идут закупки для этих самых парадов. Возможно, покупают самое дешевое, чтобы не обвинили в коррупции. И вот результат всего этого - человеческая трагедия. Кстати, у меня есть мнения, что эти салюты были все-таки китайские, хотя, как видим, власть по этому поводу пока молчит.

Все это могло случиться и раньше. Как уже говорил, в небольшой стране такие большие военные игры с такими потерями для городской инфраструктуры и большим риском для людей не нужен. Либо проводить парады нужно куда скромнее.

Президент США также решил несколько танков показать на праздник, но их же просто поставили в отдельном месте, и кто хотел, тот посмотрел. А по дорогам никто не ездил и асфальт не портил. Но это Америка - «бедная страна», не ровня «богатой Беларуси». Как я понимаю, все это - часть провластной предвыборной кампании за народные деньги. Ведь за все эти парады платят из своего кармана люди.


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