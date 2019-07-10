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Лукашенко вручил генеральские погоны начальнику скандальной «учебки» в Печах

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  • 10.07.2019, 12:13

Генеральские звания также получили замминистра ЧС и главы областных СК.

Лукашенко вручил генеральские погоны нескольким офицерам Министерства обороны и замминистра по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба диктатора.

Погоны генерал-майора получили начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Андрей Лис, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел — начальник штаба Игорь Бурмистров, начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александр Васильев.

Лукашенко также вручил погоны генерал-майора начальнику 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Владиславу Будику, помощнику Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальнику главного управления идеологической работы Министерства обороны Леониду Касинскому, начальнику связи Вооруженных Сил — начальнику управления связи Генерального штаба Олегу Мищенко, заместителю Министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.

Напомним, что солдата срочной службы Александра Коржича нашли повешенным в подвале здания медицинской роты в Печах под Борисовом 3 октября 2017 года. Со связанными шнурком от берцев ногами и наброшенной на голову разорванной майкой. Официальную версию озвучили почти сразу — самоубийство. Мать солдата Светлана Коржич в это не верит. Благодаря ее активным действиям о деле узнали независимые журналисты, история получила большой резонанс.


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