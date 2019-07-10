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Мэр мексиканского города притворился бездомным, чтобы проверить работу социальных служб

  • 10.07.2019, 12:18
Карлос Тена

После эксперимента Карлос Тена созвал совещание.

Мэр мексиканского города Куаутемок Карлос Тена получал неоднократные жалобы на работу социальных служб города. Чтобы составить собственное мнение, он переоделся бездомным, сел в инвалидную коляску и отправился к ним на прием, рассказывает местный телеканал Milenio (перевод — tut.by).

Сперва Тена в темных очках и повязке на левом глазу и грязной одежде приехал в Департамент социального развития города. Он хотел получить пособие на продовольственную помощь, но никто из сотрудников не помог ему в оформлении бумаг. Только один соцработник предложил мужчине перекусить.

В городской администрации Тена попытался встретиться с мэром (то есть с ним самим). Но сотрудники долго не могли найти ключ от специального лифта для людей с ограниченными возможностями. Во время рабочего дня он оказался запертым.

После этого Тена закончил эксперимент и созвал совещание, во время которого местным чиновникам не поздоровилось. Скорее всего, социальные службы точно будут работать более эффективно. А вдруг мэр захочет повторить эксперимент?


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