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Перехватить до «интеграции»

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  • 10.07.2019, 12:40
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Карикатура: aru.tv

Белорусские власти ищут временную замену российского государственного кредита.

В обсуждении дальнейшей интеграции России и Беларуси стороны вернулись на традиционные позиции, пишет «Коммерсантъ».

РФ готова на экономическую поддержку Беларуси только после решения стратегических вопросов. До этого в Москве откладывают предоставление Минску очередного госкредита, компенсацию потерь белорусской экономики от налогового маневра РФ в нефтяной отрасли и обсуждение цен на газ.

Минск, в свою очередь, констатирует, что согласование программы интеграции без этих решений замерло на 90-процентной отметке, и договаривается о получении замещающего кредита от КНР и о размещении рублевых гособлигаций на российском рынке.

Правительство Беларуси завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на сумму около 600 млн долларов для замещения российского госкредита, сообщил вчера замглавы Минфина Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch в Минске.

— Мы рассчитывали на российский кредит, сегодня вопрос его предоставления немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами,— сказал чиновник.

Внешний госдолг Белоруссии на 1 мая 2019 года составил 16,7 млрд долларов. Всего страна за несколько лет получила от РФ госкредитов более чем на 6 млрд долларов. В этом году Минск должен погасить долги на 3,2 млрд долларов, рефинансировав обязательства на 1,3 млрд долларов. В 2020 году погасить планируется 2,5 млрд долларов, в том числе за счет новых займов — порядка 75% этой суммы.

В белорусском Минфине рассчитывают, что основным источником этих средств может стать выпуск еврооблигаций.

— Разместить выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов — это не проблема»,— отметил Андрей Белковец. Однако ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович отмечал, что страна может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ.

При этом Беларусь продолжит размещать облигации на российском финансовом рынке — до конца июля будет выпущен первый транш на 5–10 млрд руб., сообщил Андрей Белковец. Ранее в июле Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Беларуси общим объемом 30 млрд руб. Впрочем, стоимость таких заимствований, вероятно, будет заметно выше, чем в случае с госкредитами, прогнозирует «Коммерсантъ».


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