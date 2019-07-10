США предложили создать коалицию для защиты судоходства у берегов Ирана 10.07.2019, 12:48

Коалиция должна обеспечить свободу передвижения в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Власти США хотят создать международную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена. Об этом объявил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает ВВС.

"Мы сейчас взаимодействуем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах", - приводит слова Данфорда агентство Рейтер.

С какими государствами ведутся переговоры о коалиции, генерал не уточнил. "Я полагаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу", - сказал он.

Напряженность между США и Ираном

В мае Пентагон направил в район Персидского залива систему противовоздушной обороны Patriot и несколько боевых кораблей, а затем президент Дональд Трамп объявил, что пошлет на Ближний Восток дополнительный контингент военных. Эти шаги, как заявили в Вашингтоне, направлены на защиту уже дислоцированных в регионе американских вооруженных сил.

20 июня Иран заявил, что сбил американский беспилотник у берегов Персидского залива. На следующий день в СМИ появилась информация, что Трамп санкционировал удар по Ирану, но потом передумал.

За неделю до этого в Ормузском проливе - важнейшей мировой нефтяной артерии - загорелись норвежский и японский нефтяные танкеры. США обвинили в инциденте Иран, однако в Тегеране категорически отвергли причастность к произошедшему.

Заявления Вашингтона в Тегеране называют формой "психологической войны", нацеленной на запугивание исламской республики. В ответ Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив, через который перевозится пятая часть нефти, потребляемой в мире.

Также Тегеран предупредил, что начнет обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерным соглашением, из которого США в одностороннем порядке вышли в 2018 году.

Соглашение, заключенное США вместе с Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем в 2015 году, предусматривало ограничение иранской программы обогащения урана и допуск в страну международных инспекторов в обмен на смягчение санкций.

Выйдя из соглашения, США восстановили санкции против Ирана, а также ограничили поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции.

Цель Трампа - заставить Иран подписать новую двустороннюю сделку, которая ограничит не только ядерную деятельность Тегерана, но и его ракетную программу, а также военные операции за рубежом. Трамп говорил, что готов к переговорам с Ираном, "если те позвонят".