Отдых на море: правила, которые важно знать 10.07.2019, 13:19

Отдых на море – это один из самых полезных способов времяпрепровождения.

Свежий морской воздух, соленая вода и теплое солнце помогают укрепить здоровье и справиться с множеством болезней, при условии, если вы проводите время на пляже правильным образом, пишет сайт ziv.ru.

Как же отдыхать на море и не навредить себе?

Давайте познакомимся с главными правилами безопасного отдыха на морском побережье:

— Находиться на пляже нужно или до 11:00, или после 17:00, так как в полуденные часы солнце наиболее опасно для кожи.

— Люди, которые решили все же пойти к морю в промежутке с 11:00 до 17:00, должны обязательно нанести на кожу крем от загара, а также надеть головной убор.

— Не стоит все время находиться на пляже, купаться в море. Особенно это правило касается маленьких детей. Морская соль сушит кожу, и вредит структуре волос. После купания в соленой воде обязательно примите душ.

— Если вы приехали загорать, то старайтесь периодически уходить в тень и знайте меру, чтобы не получить солнечный ожог или тепловой удар.

— Отправляясь на отдых, не забудьте взять с собой аптечку, где будут все медикаменты для оказания первой помощи.

— Прежде чем пойти на сам пляж, запаситесь достаточным количеством питьевой воды.

Преимущества отдыха на море

Если не пренебрегать мерами безопасности, отдых на море станет незаменимым способом укрепления вашего организма.

Он очень полезен для растущего организма, так как солнечный свет помогает выработке витамина D, который способствует укреплению костей и мышц. Вывозя свое чадо к морю на летних каникулах, вы снизите риск развития у него рахита.

Те, кто хотя бы раз в году бывает на море, значительно реже болеют гриппом и простудой. Морской воздух и вода полезны для пациентов с больным сердцем, кожными заболеваниями и органами дыхания.

Кроме того, такой отдых рекомендуется больным туберкулезом. Погодные условия помогают облегчить симптомы болезни.