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В Барановичах пройдет встреча с Николаем Статкевичем и Владимиром Некляевым

  • 10.07.2019, 13:27

Лидеры БНК будут в городе 14 июля.

В воскресенье, 14 июля, в Барановичах пройдет встреча с Владимиром Некляевым, председателем программной комиссии Белорусского Национального Конгресса и Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от БНК. Об этом Николай Статкевич сообщил в «Фейсбуке».

Начало встречи - в 15.00 по адресу: ул. Мицкевича, д. 65.

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.


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