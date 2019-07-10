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Гродненского историка оштрафовали за растяжку над Неманом

  • 10.07.2019, 13:44
Мечислав Супрон около здания суда.
Фото "Гродненской Весны"

Чтобы поддержать Мечислава Супрона, в суд пришли его друзья, правозащитники и журналисты.

Суд Октябрьского района Гродно не стал на сторону гродненского историка Мечислава Супрона, который 18-го июня вышел на мост через Неман и вывесил растяжку с надписью "Неман отравлен лидским ЖКХ". На заседании 10 июля он получил штраф за нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП (проведение несанкционированного массового мероприятия), сообщает "Гродненская весна".

Чтобы поддержать Мечислава, в суд пришли его друзья, правозащитники и журналисты.

Вел процесс судья Руслан Хихол.

На суде Мечислав Супрон представил медицинские справки из кожвендиспансера Гродно и из поликлиники, которые свидетельствовали о том, что после купания в Дитве и он, и его сын вынуждены были обратиться к медикам.

Также Мечислав представил документы, свидетельствующие, что в ходе проверки в Лидском ЖКХ было выявлено, что очистные устройства износились и устарели, и в речку действительно пошли выбросы с повышенным содержанием калия, азота и фосфора.

Но все это было позже, после того, как активисты Березовки были вынуждены пойти на публичную акцию и были наказаны за это. И сам Мечеслав Супрон был вынужден пойти на подобную акцию, чтобы обратить внимание общества и властей на эту экологическую проблему. К этому же отравление воды и лидскими властями, и государственными структурами, которые должны следить за экологией, не только замалчивалось, но и опровергалось. Так, массовый мор рыбы в Дитве, на который обратили внимание местные жители, попросту объяснялся аномальной жарой.

"Я хотел предупредить людей, что купаться в реке Неман и Дитва опасно для здоровья, а может и для жизни. Ведь я сам и мой сын пострадали от такого купания, о чем есть медицинские показания", - заявил в суде сам Мечислав Супрон.

"Я не подавал заявки на пикет в исполком потому, что ответа пришлось бы ждать более двух недель. А тут каждая минута дорога. Ведь могли пострадать люди, которые не знали об опасности и в эти жаркие дни шли купаться", - ответил историк на вопрос судьи о том, почему он не обратился в исполком за разрешением на проведение мероприятия.

Мечислав объяснил, что понимает, что нарушил законодательство, но не жалеет по этому поводу. Ведь делал это, чтобы спасти здоровье, а может и жизнь других.

Присутствующие в зале, которые пришли следить за процессом, стали говорить, что в других странах за такие действия героям выдаются награды. Однако судья Хихол расценил поступок Мечислава по-другому.

В результате Мечислав Супрон был признан виновным и получил штраф в пять базовых величин (127,5 рублей).


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