Австрийские скандалы Путина 10.07.2019, 14:00

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Как ультраправые и популисты сотрудничают с Кремлем.

Благодаря скандалу «Ибица-гейт» в мае 2019 года, многочисленные европейские и североамериканские СМИ обратили внимание на Австрию. Такое происходит крайне редко — только если в этой маленькой стране совершаются чудовищные преступления или если речь идет о ее нацистском прошлом. На этот же раз на Австрию смотрел весь мир, журнал Newsweek увидел в событиях, произошедших с австрийскими политиками на Ибице, проблему общеевропейского масштаба: «Драматическое разоблачение, демонстрация тайно записанного видео о том, как вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе соглашается вступить в коррупционные отношения с предполагаемой племянницей российского олигарха, потрясло политический истеблишмент Европы». Австрийский политолог Мартин Малек с статье на сайте The Insider объясняет, кто такие Putin-Versteher, что на самом деле произошло на Ибице и каково реальное влияние Кремля на Австрию и ее политиков.

Часть первая: «Мы друзья России»

В 2007 году Владимир Путин (не в первый и не в последний раз) посетил Вену. Среди австрийских политиков, тепло приветствовавших его, был и тогдашний оппозиционный политик, глава Партии Свободы Штрахе. Впоследствии он заявил, что Путин «добился огромного прогресса» в России за время своего предыдущего президентского срока, а «Европа без России немыслима». Таким образом, с учетом последующих событий, очевидно, что «промосковский поворот» Партии Свободы произошел уже в 2007—2008 годах.

В 2008 году, во время российского вторжения в Грузию, Штрахе выделялся крайней «пророссийской» позицией: он несколько раз обвинил именно Тбилиси в развязывании войны. О двух отколовшихся грузинских регионах — Абхазии и Южной Осетии — он заявил, что там «большинство населения – русские», и что они «требуют права на самоопределение». Кстати, Штрахе, будучи зубным техником по профессии, не имеет ни специального образования, ни опыта в области внешней политики и международных отношений.

Штрахе, будучи зубным техником по профессии, не имеет ни образования, ни опыта в области внешней политики и международных отношений

В 2014 году Партия Cвободы воздержалась от критики путинской аннексии Крыма и российских военных действий против Украины. Более того, в марте 2014 года Иоганн Гуденус, зампред Партии Свободы с 2011 года, и депутат Национального совета (нижней палаты парламента) Йоханнес Хюбнер были в числе «международных наблюдателей», которые «положительно» докладывали о «референдуме» на Крымском полуострове, уже оккупированном российскими войсками. Поездка «наблюдателей» на Крымский «референдум», который фактически был лишь comédie plébiscitaire, оплачивалась пророссийской организацией «Eurasian Observatory for Democracy and Elections», возглавляемой бельгийским «национал-большевиком» Люком Мишелем. Стоит отметить, что в 2017 году Хюбнер вынужден был снять свою кандидатуру на выборах в Национальный совет, членом которого он был с 2008 года, после того как достоянием общественности стали антисемитские высказывания, сделанные им в в 2016 году в одной из лекций.

Депутат Европарламента от Партии Свободы Андреас Моэльцер в марте 2014 года потребовал территориального разделения Украины и призвал к «отношениям в духе партнерства» между ЕС и Россией. Моэльцер является соредактором близкого к Партии Свободы журнала Zur Zeit, в котором можно прочитать, например, что «восстание на Майдане решительно поддержали США и другие страны». В свою очередь, другие австрийские партии подчеркивали незаконность аннексии Крыма с точки зрения международного права, но многие их высказывания показали всю их наивность, нехватку международного политического опыта и бессилие. Так, в марте 2014 года федеральный канцлер, социал-демократ Вернер Фейманн предложил Украине принять нейтралитет по австрийской модели, а министр иностранных дел Себастьян Курц (член христианско-демократической Народной партии) отклонил идею о поставках западного оружия в Украину на том основании, что такие поставки станут «катализатором огня».

Штрахе же занял решительно пропутинскую позицию. Он неоднократно осуждал Евромайдан и его деятелей в своих выступлениях и интервью. Более того, он отрицал, что Россия напала на Украину, а также причастность российских вооруженных сил к крушению малазийского лайнера Boeing 777-200ER (рейс MH 17) в Донбассе. По словам Штрахе, в марте 2014 года население Крыма «действовало в духе права на самоопределение». Позднее он добавил: «Крым де-факто является частью России. Это должно быть принято. Санкции [ЕС] должны быть отменены».

«Надеюсь, что мы не находимся на грани большой войны», – писал Штрахе в Facebook в марте 2014 года, ссылаясь на немецкого теоретика заговоров Герхарда Висневского, который, в частности, заявил, что США ведут «секретную войну против Путина», что теракты 11 сентября 2001 года были результатом «работы американских спецслужб», что глобального изменения климата не происходит и т.п. Именно теории заговоров часто оказываются связующим звеном между праворадикальными и популистскими партиями Западной Европы и Кремлем.

Примером может служить состоявшаяся в Вене 31 мая 2014 года конференция, на которой западноевропейские политики от националистических партий, общественные деятели крайне правых взглядов, христианские фундаменталисты и прочие обсуждали с известными россиянами «будущее Европы». Среди российских участников были известный художник и монархист Илья Глазунов, «православный олигарх» Константин Малофеев, идеолог радикального евразийства Александр Дугин. С западноевропейского фланга – Штрахе, Гуденус, Марион Марешаль Ле Пен, французский националист Эмерик Шопрад, Волен Сидеров (председатель болгарской крайне националистической партии Атака). На этой встрече Дугин выразил признательность за «абсолютно пророссийскую позицию» Партии Cвободы, «которая поддерживает Россию в Абхазии, Осетии и Грузии», и отметил, что «30% парламента Австрии находится под контролем друзей России» (хотя не ясно, на каких подсчетах основано это утверждение). И никого из участников собрания не беспокоило, что совсем недавно Дугин открыто призывал к убийству украинцев: «Убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть».

Александр Дугин

В сентябре 2014 года депутат от Партии Свободы Венделин Моэльцер выступил на страницах австрийской газеты Die Presse. Он подчеркнул, что границы Украины «не священны», и высказался за их изменение «на международной конференции мирным и демократическим путем». Он также заявил: «Сегодня Партия Свободы видит в политике Владимира Путина и в новой России стремление отстоять национальные интересы [...] и сохранить культурную идентичность, эти принципы отстаивает и сама Партия Свободы, партия родины [soziale Heimatpartei]».

Для господина Моэльцера было очевидно, что «Россия не менее демократична, чем Евросоюз». Официальной России льстил и Гуденус, например, во время своего выступления на «Международном форуме Многодетная семья и будущее человечества‘» в храме Христа Спасителя в Москве в том же сентябре 2014 года. В мероприятии участовал и патриарх Кирилл. Выступая по-русски, Гуденус обрушился с критикой НАТО и США: «Европа – это больше, чем Евросоюз, мы большая христианская семья. Но есть те, кто хочет разрушить наши ценности и нашу семью». Выступая в столице страны, воюющей против Украины, Гуденус подчеркнул, что Америка будет «вести войну до последнего европейского солдата». Политика ЕС – это политика НАТО и США, сказал Гуденус. «Мне стыдно за это. Народ Австрии, народ Европейского Союза думает иначе. Мы друзья России».

Никого из европейцев не беспокоило, что совсем недавно Дугин открыто призывал к убийству украинцев: «Убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть».

В декабре 2016 года (как раз когда в Сирии при поддержке российских военных правительственные войска захватили Алеппо, что привело к огромным потерям среди гражданского населения) было заключено «Соглашение о координации и сотрудничестве» между Партией Cвободы и «Единой Россией». По этому поводу в Москву прибыли высокопоставленные представители Партии Свободы: депутат Национального Совета Норберт Хофер (только что проигравший президентские выборы бывшему лидеру «Зеленых» Александру Ван дер Беллену), Гуденус и Харальд Вилимский. Год спустя эти трое стали вице-канцлером, министром транспорта и исполняющим обязанности лидера фракции Партии Свободы в Национальном совете соответственно. Вилимский оставался также лидером делегации Партии Свободы в Европейском парламенте. До сих пор неизвестно, что на самом деле происходит в рамках этого «Соглашения». Соответствующий вопрос редакторов венской ежедневной газеты Der Standard в апреле 2019 года Партия Свободы оставила без ответа.

Как бы то ни было, с декабря 2017 по май 2019 года партия, имеющая официальное соглашение с главным политическим инструментом Путина, входила в состав правительства Австрии, возглавляемого Курцом в качестве федерального канцлера. Всего три партии в странах-членах ЕС в настоящее время имеют «Соглашение» с «Единой Россией», и одна из них – Партия Свободы. Другая (с марта 2017 года) – это итальянская Лига Севера под руководством Маттео Сальвини (с июня 2018 года он занимает пост министра внутренних дел и вице-премьера). Партия Свободы и Лига считают себя союзниками.

Георг Докс, долгие годы являвшийся корреспондентом Австрийского радио и телевидения (ORF) в Москве, считает, что Партию Свободы привлекает в первую очередь авторитарный стиль путинского руководства, но я, честно говоря, сомневаюсь, что Партия Cвободы вообще понимает, кому она симпатизирует. По словам Хофера, «истинное лицо Партии Свободы – социальная справедливость, либеральная экономика и консервативные ценности», что совершенно не применимо к сегодняшней России. Неужели страна, в которой существуют огромное социальное расслоение, государство доминирует в значительной части экономики, а политическое руководство состоит почти исключительно из бывших членов КПСС и КГБ, может служить образцом«консервативных ценностей»?

Фактологический анализ показывает, что с 2008 года Партия Свободы практически не делала заявлений о внешней политике и международных отношениях, которые не совпадали бы с позицией пресс-службы Кремля. Если попытаться обобщить ее высказывания о США, то, в основном, это положительные оценки деятельности Дональда Трампа — на фоне общей антиамериканской позиции. Лишь на первый взгляд может показаться, что здесь есть какое-то противоречие. Историк Йельского университета Тимоти Снайдер рассматривает тесные отношения между Партией Свободы и Кремлем в более широком контексте усилий последнего по максимальному ослаблению ЕС. Кроме того, Москва надеется, что радикальные правые партии Центральной и Западной Европы, включая австрийскую Партию Свободы, политическими и пропагандистскими методами помогут в борьбе с санкциями ЕС против России, а также помогут сделать оккупированный Крым «российским» в общественном мнении западноевропейских государств. Партию Свободы много раз спрашивали о мотивах ее лояльности к Москве. Напрашивается вывод о возможной финансовой поддержке со стороны России, однако партия эти подозрения всегда категорически отрицала. Штрахе оправдывает свою пророссийскую политику «ответственностью за мир», подчеркивая: «Никаких денег из Москвы мы не получаем».

С 2008 года Партия Свободы практически не делала заявлений о внешней политике и международных отношениях, которые не совпадали бы с позицией Кремля.

18.05.2019, демонстрация в Вене после скандала с участием Штрахе

Чаcть вторая:

Звезды Ибицы. «Это была расслабленная встреча в неформальной атмосфере и под мухой»

17 мая 2019 года политическая жизнь Австрии пережила землетрясение: была опубликована видеозапись встречи, состоявшейся вечером 24 июля 2017 года в особняке на испанском острове Ибица. Присутствовали председатель тогда оппозиционной Партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, его соратник Иоганн Гуденус (заместитель мэра Вены) с женой, неизвестный мужчина, говорящий на немецком языке, и женщина, которая говорила на русском и английском и представилась как «Алена Макарова, племянница российского миллиардера Игоря Макарова». Штрахе и Гуденусу сообщили, что эта женщина, богатая рoссиянка с латвийским гражданством, намерена инвестировать в Австрию несколько сотен миллионов евро не совсем ясного происхождения. В ходе разговора, который длился в общей сложности около 7 часов, обсуждалось несколько схем возможных инвестиций. Некоторые из них в случае реализации были бы признаны незаконными. Среди прочего Штрахе сказал, что, если Партия Свободы войдет в правительство Австрии, государственные заказы получит не австрийский концерн Strabag, а новая строительная компания, которую могла бы зарегистрировать его богатая собеседница. Штрахе также заявил, что хотел бы видеть медиа-ландшафт Австрии таким же, как в Венгрии Виктора Орбана. При этом Штрахе и Гуденус продемонстрировали конкретное намерение использовать «русские деньги» для покупки популярного австрийского таблоида Kronen Zeitung (назвавшего Путина – без всяких кавычек – «царем»), который помог бы улучшить результаты Партии Свободы на выборах. Кроме того, Штрахе сказал, что Австрии следует «открываться в сторону востока, России, а не в сторону декадентского западного мира». Конкретных договоренностей достигнуто не было, однако Гуденус продолжил и впоследствии поддерживать контакт со знакомыми «Алены Макаровой».

В западноевропейских СМИ Макарова поочередно называли «далеким» и «близким к Путину». В любом случае, Макаров заявил, что у него нет братьев и сестер, а значит и племянницы (что можно было легко выяснить заранее, но Штрахе и Гуденус не стали проводить даже поверхностную проверку). После публикации оба они сразу признали подлинность видеозаписи. Штрахе заявил, что это была «чисто приватная» встреча в «расслабленной, неформальной атмосфере и под мухой». А также: «Во время разговора я несколько раз упоминал соответствующие правовые нормы и необходимость соблюдения требований австрийского права». По словам Штрахе, он придерживался закона и в вопросе «пожертвований партиям или некоммерческим ассоциациям». Штрахе подчеркнул, что ни он, ни Партия Свободы «не получили никаких преференций» от собеседников на Ибице и что в тот вечер «помимо того, что подавалось много алкоголя, понять друг друга мешал и языковой барьер».

Кадр с видеозаписи переговоров на Ибице

Ориентация Партии Свободы на Россию сыграла в этой истории решающую роль: только поэтому Гуденус и Штрахе и согласились на эту встречу. Главному редактору и издателю Die Presse Райнеру Новаку поведение двух, как он их назвал, «звезд Ибицы» доказало, что они падки на «любого русского эмиссара непонятного происхождения». Ютта Зоммербауэр, журналистка той же газеты, прокомментировала «Ибица-гейт» так: «Москву такая связь ставит в неловкое положение: деньги олигархов из России должны гарантировать ей политическое влияние».

Главному редактору и издателю Die Presse Райнеру Новаку поведение двух, как он их назвал, «звезд Ибицы» доказало, что они падки на «любого русского эмиссара непонятного происхождения». Ютта Зоммербауэр, журналистка той же газеты, прокомментировала «Ибица-гейт» так: «Москву такая связь ставит в неловкое положение: ведь деньги олигархов из России должны гарантировать ей политическое влияние». (Österreichischer Rundfunk, ORF) в Москве с 1989 по 1991 год, а затем корреспондентом в Вашингтоне, Брюсселе и Пекине заметил: «Связь Партии Свободы с Россией, которую Штрахе хотел зацементировать с помощью фальшивой племянницы олигарха, оказалась Ахиллесовой пятой бирюзово-голубого проекта» [намек на цвета Народной партии и Партии Свободы и их коалиции в 2017-2019 годах].

Раймунд Лёв, который был корреспондентом австрийской Общественной телерадиокомпании (Österreichischer Rundfunk, ORF) в Москве с 1989 по 1991 год, а затем корреспондентом в Вашингтоне, Брюсселе и Пекине заметил: «Связь Партии Свободы с Россией, которую Штрахе хотел зацементировать с помощью фальшивой племянницы олигарха, оказалась Ахиллесовой пятой бирюзово-голубого проекта» [намек на цвета Народной партии и Партии Свободы и их коалиции в 2017-2019 годах].

Организаторы «Ибица-гейт»: шпионы и шантажисты?

Всего за несколько дней до скандала с «Ибица-гейт», члены Национального совета от Партии Свободы в очередной раз отвергли обвинения оппозиции в излишней любви к России. Они защищались, используя свои привычные аргументы. Во-первых, их партия имеет контакты с различными зарубежными партиями (не только с «Единой Россией»), и министр обороны от Партии Свободы Марио Кунасек недавно посетил даже США. Во-вторых, такие крупные державы, как Россия, «отстаивают свои интересы», и отменить этот факт невозможно. В-третьих, главный кандидат от Европейской народной партии на европейских выборах 2019 года Манфред Вебер вообще-то выступает против строительства трубопровода «Северный поток-2» (которое Партия Свободы решительно поддерживает) и т.п.

Есть несколько предположений относительно заказчиков видеозаписи с Ибицы и их мотивов:

1 — западные спецслужбы, украинские спецслужбы — желающие «разоблачить» пророссийского Штрахе,

2 — российские спецслужбы ( зачем им публиковать такую запись, неясно),

3 — Моссад — эту версию рассматривали в первую очередь в Партии Свободы,

4 — «неполитические» шантажисты, вымогатели, желающие получить деньги у Штрахе или его однопартийцев,

5 — члены самой Партии Свободы, желающие свести счеты с соратниками по партии (по неизвестным причинам),

6 — социал-демократы или их бывший политтехнолог Таль Зильберштейн,

7 — «политические акционисты» из так называемого «Центра политической красоты» в Германии

Все подозреваемые свою причастность к скандалу на Ибице отрицают.

Более того, в одном из выступлений Кикль намекнул, что австрийское Управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом также могло быть причастным к появлению этой видеозаписи, оно могло подготовить ее по заказу Народной партии. Адвокат бывшего высокопоставленного сотрудника Управления по защите Конституции назвал подозрения Кикля «абсурдными» (в СМИ упоминалась лишь первая буква фамилии причастного сотрудника - «П»).

На возможную причастность к делу Управления по защите Конституции указывает еще одна история. В 2018 году в СМИ все чаще появлялись сообщения о том, что некоторые аналогичные ведомства европейских стран, которые сотрудничают с австрийскими коллегами и обмениваются с ними информацией, опасаются, что произойдут утечки данных из Австрии — в Россию. Эти опасения возникли в связи с тем, что Партия Свободы вошла в правительство, и именно «свободовец» Кикль получил портфель министра внутренних дел.

Особое значение для иностранных разведывательных служб (например, немецких) имел тот факт, что во время обыска в помещении Управления по защите Конституции 28 февраля 2018 года, была найдена и конфискована копия базы данных «Нептун». «Нептун» содержит секретные данные, которыми ведомство обменивалось с другими европейскими странами. Есть, однако, подозрение, что этот обыск был организован не только из-за «Нептуна», а искали и видеозапись с Ибицы. Этот вопрос обсуждался сотрудниками Управления по защите Конституции. Известно, что при обыске изъяли немало материалов (включая DVD), которые ордером не предусматривались.

Ответ России: «русофобия сейчас в моде»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был очень немногословен: он не смог ничего сказать о видеозаписи, объяснив молчание тем, что «это дело не имеет отношения к президенту России или российскому правительству». Министр иностранных дел Сергей Лавров по поводу «Ибица-гейта» пожаловался: «Русофобия сейчас в моде. Списывать все на русских по принципу 'хайли лайкли', который огласила в свое время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, очень модно».

Себастьян Курц и Сергей Лавров

Глава внешнеполитического комитета Совета Федерации Константин Косачев, назвал съемки ролика с Штрахе и Гуденусом «идеальной провокацией» накануне европейских выборов. По словам Косачева, это был удар по крайне правым, которые имели «шанс получить рекордный процент». "Православный олигарх» Константин Малофеев поддержал австрийских политиков: в телефонном интервью он сказал, что «Ибица-гейт» – это «провокация» и «информационная атака на Партию Свободы», которая исходила от «мощной секретной службы, такой как американская», или и вовсе от «криминальной мафии».

Политические последствия этой истории не заставили долго ждать: 30 мая Ван дер Беллен поручил внепартийному юристу Бригитте Бирляйн (на фото) возглавить переходное правительство до досрочных выборов и формирования нового правительства. Бирляйн с 2018 года занимала пост председателя Конституционного суда Австрии, она стала первой женщиной, возглавившей правительство, – ровно через 100 лет после введения всеобщего избирательного права в стране.

Было сформировано новое правительство, впервые с 1945 года оно состоит не из профессиональных политиков, а из чиновников и «экспертов». Еще одно новшество заключается в том, что половину портфелей получили женщины. Все 12 членов беспартийные, но они близки по взглядам к разным партиям: шесть человек – к Народной партии, четверо – к Социал-демократической и один – к Партии Свободы. Федеральный канцлер Бирляйн считается представителем «буржуазного лагеря», вице-канцлер и министр юстиции Клеменс Яблонер – близок к социал-демократам. Среди самых важных министров двое близки к Народной партии: это дипломат Александр Шалленберг, новый министр иностранных дел, и министр внутренних дел Вольфганг Пешорн. Пешорн возглавлял до этого Государственную финансовую прокуратуру и не был знаком с работой полиции. Адъютант федерального президента, генерал-майор Томас Старлингер (считающийся близким к социал-демократам), стал министром обороны.

И все же теплые отношения «Партии Свободы» с Россией пока сохранились, пусть главные их защитники и были вынуждены покинуть свои посты.

Чаcть третья: Предварительные выводы

На выборах в Европардамент победу одержала Народная партия, набравшая 34,6% голосов (что на 7,6% больше, чем на европейских выборах 2014 года). Социал-демократическая партия получила 23,9% (минус 0,2%), Партия свободы – 17,2% (минус 2,5%), «Зеленые» – 14,1% (минус 0,4%), либеральная партия NEOS – 8,4% (плюс 0,3%). Как видно, сокрушительного поражения Партии Свободы из-за «Ибица-гейта» не случилось.

Москва сумела обеспечить лояльное политическое представительство в Европейском парламенте за счет депутатов от Партии Свободы и некоторых других правоэкстремистских партий и групп. Однако «прорыва» популистских и праворадикальных партий на выборах в Европарламент, о котором писали европейские медиа, не случилось. Крайне правые действительно увеличили количество мандатов, но «Зеленые» и либералы добились гораздо большего успеха. Хакеры из России не покушались эти выборы: европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил, что «крупных» кибератак зафиксировано не было. Тем не менее, по словам Кинга, кампания по дезинформации все же состоялась: например, в Испании разоблачили сеть аккаунтов Twitter, которые за счет ботов «резко увеличили количество хэштегов антиисламского характера — в знак поддержки правопопулистской партии Vox». По словам Кинга, аналогичные кампании имели место в Австрии, Румынии, Латвии, Италии, Франции и Великобритании. Подозрений в отношении России высказано не было, впрочем, неясно, какая еще страна могла быть замешана в происходящем.

Покровитель популистов Владимир Путин

В настоящее время наиболее важными пророссийскими «группами влияния» в Австрии являются Партия Свободы и Экономическая палата, которая претендует на представление интересов всего австрийского бизнеса. Обе эти организации нисколько не беспокоит тот факт, что значительная часть нынешней политической элиты России, начиная с Путина, являются выходцами из КГБ и постсоветских российских спецслужб и что эта элита с почтением относится к Иосифу Сталину. Некогда антикоммунистические Народная партия и Партия Свободы теперь представляют российские и китайские интересы — вместе с Экономической палатой они выступают за проект «Один пояс — один путь», более известный как «Новый шелковый путь». Австрийский политический класс полностью игнорирует геополитическую подоплеку проектов «Северный поток-2» и «Новый шелковый путь» и называют их «чисто экономическими» инициативами.

Никто не утверждает, что поддержка Путина — единственная причина успеха этих сил. Тем не менее, российский президент, безусловно, является их покровителем. Кремль использует проблемы и противоречия, существующие в европейских странах, и делает все возможное для их углубления. По мнению российского руководства, отсутствие единства или даже распад ЕС (или нарушение территориальной целостности некоторых его стран) укрепили бы роль России в Европе и Евразии. Поэтому, например, Москва в меру своих возможностей поддерживает шотландский и каталонский сепаратизм, а также Brexit.

По словам политолога Лилии Шевцовой, прокремлевские российские компании нанимают западных, в том числе, австрийских бывших политиков и таким образом «экспортируют российскую коррупцию в Европу». Как считает Тимоти Снайдер, своим подопечным Кремль ставит задачу «представлять интересы России в европейской дезинтеграции», – даже если они сами решительно отвергают эту миссию и утверждают, что всячески «способствуют улучшению отношений между Западом и Россией». Венский еженедельник Профиль в 2014 году написал, что «широкий альянс понимающих Путина» (Putin-Versteher) в Австрии помогает «превратить страну в базу Москвы в ЕС». В июне этого же года Австрия стала первой страной-членом ЕС, которая приняла Путина после аннексии Крыма. В ноябре 2018 года Der Standard был уверен, что Кремль «знает, что в Вене одно из самых дружественных России правительств в ЕС». Эта же газета написала об австрийской политике как о «путинском фан-клубе», в котором российское руководство «может рассчитывать на широкую сеть сторонников».

Влияние Москвы на Вену значительно выше, чем это может признать публично большинство нынешних австрийских дипломатов. В заявлениях австрийских политиков, дипломатов и бизнесменов прослеживается четкая тенденция говорить своим российским собеседникам именно то, что они хотят услышать:

— Австрия будет оставаться нейтральной страной (и не собирается в НАТО),

— Россия обязательно должна быть частью новой европейской системы (или «архитектуры») безопасности,

— интересы Москвы, особенно в сфере безопасности, должны быть учтены НАТО и США,

— Австрия, как и Россия, выступает за «многополярный мир», состоящий из нескольких равных великих держав и т.д.

Австрийские политики не критикуют российских. СМИ в Австрии пишут об авторитаризме Путина, но в официальной риторике этот вопрос не поднимается. Напротив, широко распространен аргумент, что Россия слишком важна: и как крупная держава, и, особенно, как поставщик энергоресурсов, поэтому нельзя ни при каких обстоятельствах «портить» отношения с ней. Все австрийские политические партии неоднократно приветствовали «стабильность» и «восстановление порядка», которые Путин якобы обеспечивает с 1999 года. И все это на фоне того, что российская система остается авторитарной, выборы в России — формальность, а прекращение оккупации Крыма в ближайшем будущем столь же маловероятно, как вывод российских войск с востока Украины или роспуск марионеточных «ДНР» и «ЛНР».

«Понимающих Путина» — слишком много и мало кто из них на самом деле понимает, что стоит за внутренней и внешней политикой России

Во многих вопросах Австрия демонстративно дистанцируется от США, что делает ее, намеренно или нет, ближе к России. В обозримом будущем, это скорее всего, не изменится, причем вне зависимости от состава австрийского правительства. Ни левые, ни либералы не предлагают другого подхода к России, другого диалога с Путина. «Понимающих Путина» — слишком много в политических кругах Австрии, при этом мало кто из них на самом деле понимает, что стоит за внутренней и внешней политикой России.