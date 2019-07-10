«Выйди отсюда, разбойник»: Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя с совещания 7 10.07.2019, 14:24

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На совещании обсуждалось состояние местной больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка из зала во время совещания.

Во время встречи президент Украины зачитал информацию о судимости Годунка по статье за разбой с причинение тяжких телесных повреждений.

«Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты. Плохо слышишь меня?» — сказал он.

Годунок пытался возразить Зеленскому, но вышел из зала.

Как сообщает «Украинская правда», перед перепалкой обсуждали состояние местной больницы.

Во время своей речи Годунок обвинил главу Бориспольской РГА Александра Туренко в том, что тот «отжал» у города больницу и в нее невозможно вложить бюджетные средства.

Зеленский возразил, что возможно софинансирование.

Ярослав Годунок является также кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу № 98 от партии «Батькивщина».