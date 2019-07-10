Елена Маслюкова: Борьба против вредного завода приносит результаты 10.07.2019, 14:28

Елена Маслюкова

С каждым разом количество людей на площади в Светлогорске растет.

Борьба людей против вредных выбросов завода беленой целлюлозы в Светлогорске приносит свои результаты, хотя они не такие явные как в Бресте.

Потому что светлогорцы не до конца поняли уровень опасности, исходящей от выбросов завода и не выходят так массово на площадь, как это делают брестчане, рассказала «Радыё Рацыя» активистка Правозащитного центра «Весна» Елена Маслюкова:

- Нам сами чиновники говорили: если вы на нас не давили, если бы вы к нам не обращались, может, мы бы ничего и не делали. А так пусть постепенно, но ситуация улучшается. Руководство завода, руководство концерна должна искать выход из этой ситуации. Они не должны нас отравлять, выбросов не должно быть. Если они не могут этого сделать, тогда они должны закрыть это предприятие.

По словам Елены Маслюковой, с каждым разом количество людей на площади растет, но очень медленно. И оно зависит от неприятного запаха, когда он идет на город, а не от понимания того, что переломить ситуацию можно только большим количеством людей на площади и это нужно делать постоянно.