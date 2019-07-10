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Россия устроила провокацию в Черном море

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  • 10.07.2019, 14:32
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Фото: kchf.ru

Российский корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях Sea Breeze 2019.

Российский корабль 10 июля зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях Sea Breeze 2019, сообщила в Facebook пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"10 июля Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8.00 утра 10 июля, провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что "проблемы" со связью", – сказано в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что данный факт является "очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе".


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