Чем мы дышим и что мы слышим? 1 Михаил Пастухов, «Свободные новости»

10.07.2019, 14:35

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Михаил Пастухов

Как нарушается право белорусов на здоровую окружающую среду.

В период летнего зноя как-то обострилась проблема нехватки воздуха, пространства и тишины на улицах Минска. А тут еще Европейские игры, парад и праздник… Чем мы дышим и что мешает реализации права на здоровую окружающую среду?

Люди или машины?

Людей в Минске становится все больше. Теперь каждый может использовать свое право пожить столичной жизнью и вкусить все блага цивилизации. По данным Белстата, на 1 января 2019 года в Минске проживало 1992,7 тыс. человек. За год прирост столичных жителей составил 10 тысяч.

Несмотря на усилия «мигрантов» (в основном, студентов и чиновников-назначенцев), планку в 2 миллиона Минску пока не удается преодолеть. Хотя можно предположить, что в мегаполисе живет гораздо больше людей. Так сказать, неучтенных.

В то же время население Беларуси катастрофически сокращается, особенно в сельских населенных пунктах. Так, за 2018 год белорусов стало меньше на 16,6 тысячи человек. За первый квартал 2019 года умерло 9912 человек.

В отличие от людей наблюдается устойчивый рост автомашин. По данным того же Белстата, в 2017 году каждый третий белорус имел свое авто. Сейчас в личном пользовании имеется свыше 3 млн автомашин. Понятное дело, что большинство из них бегает по улицам Минска. Паркинги стали самой удобной формой изъятия денег у «счастливых» обладателей авто. В центре города трудно найти местечко для своего железного коня.

Однако переизбыток легковых авто, которые тешат самолюбие минчан и создают красивую жизнь города, пережить можно. Отравляют нашу жизнь неуклюжие и громоздкие грузовики, которые коптят бензином и дизельным топливом. Вдыхать их темный смрад в летнюю жару подобно пытке. Они просто травят нас.

Для сведения: ежегодно в Беларуси регистрируется более 800 случаев заболевания саркоидозом, то есть затемнением легких. Одна из причин этого заболевания — отравляющие вещества от транспорта в городах. В этой связи ставлю вопрос ребром: запретить въезд тяжелой техники в центральную часть Минска.

Зачем вредные производства?

Сколько их пыхтит в стране? И не только в Минске. Так, пальму первенства по выбросу в атмосферу вредных веществ держит Новополоцк, где расположены гиганты нефтеперерабатывающей промышленности — «Нафтан», «Полимер» и другие. По оценкам экспертов, каждый год они выбрасывают в атмосферу свыше 60 тысяч тонн всякой гадости, которая висит в воздухе и предназначена для нашего потребления.

Минск находится на втором месте по количеству вредных выбросов. И это неудивительно: в столице — свыше 330 предприятий, которые имеют трубы. Из них каждый день выбрасываются отходы производства (в общей сложности около 40 тысяч тонн в год). Если к этому добавить выбросы автотранспорта, то Минск, пожалуй, будет первым среди загрязнителей атмосферы.

Третье место отдается Мозырю, рядом с которым располагается еще один гигант нефтепереработки. Он чадит на уровне 2,5 тысячи тонн в год.

В ряду вредоносных предприятий можно назвать Жлобинский металлургический завод, Витебскую бройлерную птицефабрику, Березовский сыродельный комбинат, Барановичский комбинат железобетонных конструкций, десятки свинокомплексов и прочих вонючих производств.

В таких условиях печально, что власти соглашаются на открытие новых вредоносных предприятий. Так, под Светлогорском с помощью китайских инвесторов построен целлюлозно-картонный комбинат, который отравляет атмосферу близлежащих территорий дурнопахнущим запахом сульфатного производства. В Бресте завершается строительство аккумуляторного завода, который грозит выбросами свинца. Жители этого города больше года ведут борьбу за свое право на здоровую окружающую среду. И им удалось невозможное: власти города приостановили строительство завода. Надолго ли?

Мы имеем право...

В соответствии со ст.46 Конституции, гражданам предоставляется право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права.

Еще в 1992 году в Беларуси был принят закон «Об охране окружающей среды». В 2002 году он был пересмотрен и изложен в новой редакции. В 105 статьях закона установлены нормативы и стандарты в области охраны окружающей среды, а также многочисленные требования к использованию природных ресурсов. В специальной главе регулируются вопросы, связанные с контролем в этой сфере.

В развитие положений Конституции и закона «Об охране окружающей среды» приняты более 15 законодательных актов сходной направленности, в том числе Водный, Лесной и Земельный кодексы, законы «О мелиорации земель», «Об обращении с отходами», «Об охране атмосферного воздуха». Беларусь подписала более 20 международных конвенций, направленных на охрану среды и климата.

В Уголовном кодексе предусматривается ответственность за преступления против экологической безопасности и природной среды (глава 26 УК). Свыше 60 составов административных правонарушений закрепляются в КоАП (глава 15).

И какой результат? Почти нулевой. Указанные охранительные нормы практически не применяются. Во всяком случае, в прессе ничего об этом не слышно. Так, пока никто не ответил за острова мусора возле плотины Витебской ГЭС на Западной Двине, за мор рыбы в озере Званое в Полоцком районе. Никого не привлекают к ответственности за превышение допустимых норм на вредных производствах, за нарушение режима природопользования, за нерациональное использование природных ресурсов.

В этой связи я, как гражданин страны, требую от властей обеспечить мне, как и другим гражданам, возможность жить в благоприятных условиях, дышать чистым воздухом и спокойно отдыхать по вечерам без кричащей музыки из соседних кафе.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»