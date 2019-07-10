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Эксперты посоветовали рецепт идеального оздоравливающего отпуска

  • 10.07.2019, 14:57
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Одна из составляющих - сон без ограничений.

Казалось бы, что сложного: уж отдыхать-то каждый умеет. Эксперты приготовили несколько лайфхаков, которые превратят любое путешествие в оздоровительную программу, пишет healthinfo.ua.

СОН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

У сна не очень хороший имидж: любовь поспать подольше ассоциируется с ленью. Да и некогда валяться в постели, ведь за окном столько достопримечательностей. Стоп!

Чтобы тело получило возможность восстановиться после всех перенесенных стрессов и рабочих нагрузок, сон не роскошь, а врачебное предписание. Если следующий отпуск ждет не раньше Нового года, а по возвращении еще много дел, спланируйте отдых так, чтобы на сон хватало времени. Если тело просит спать до 10:00, так тому и быть, до 13:00 — тоже отлично. В рабочие дни выспаться не удается, поэтому этот недостаток сна важно компенсировать.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ

Для многих это очевидное решение: если отдых, то море, солнце, пляж. Однако есть любители более экстремального досуга: каяки в Финляндии, велопрогулки по Норвегии, походы по Приполярному Уралу. Это прекрасные виды активности, но когда цель — оздоровление, лучше выбрать края, где теплее, чем в вашей полосе.

В китайской медицине есть понятие «накопление холода». Считается, что тело может аккумулировать холод и удерживать его в себе. На фоне этого легко развиваются воспалительные заболевания или обостряются хронические недуги. Жителям прохладных регионов прогрев показан с медицинской точки зрения. Конечно, не стоит забывать про защиту от солнца.

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ПРАКТИКИ

Во время отпуска мы расслабляемся эмоционально и физически. С помощью специальных практик этот эффект можно развить и усилить.

НИКАКИХ ГАДЖЕТОВ

В отпуске можно наблюдать, какими красивыми, свободными становятся осанки людей на отдыхе. Они как будто стряхивают с себя несколько лет благодаря тому расслаблению, которое дарит хороший отдых.

Но вот у человека звонит телефон. Только что он был гибкий и свободный. И вдруг в тело возвращается привычное напряжение: появляется сутулость, голова уходит в плечи:

— Я на отдыхе, но могу ответить, говорите.

У расслабления накопительный эффект. Необходимо время, чтобы расправить плечи в прямом и переносном смысле. Оставив телефон на время отпуска, вы получите ресурс, благодаря которому сможете трудиться значительно лучше, радостнее и продуктивнее после возвращения. Если нет никакой возможности отдыхать без гаджетов, рекомендую выделять на телефон специальное время. Например, один час утром или вечером. Так вы сможете на время войти в рабочее состояние, а потом вновь вернуться в отпуск. И больше отдых никто и ничто не испортит!

Качественный отдых напрямую связан со здоровьем, и чем больше сил вы накопите сейчас, тем ярче, энергичнее и продуктивнее пройдет осенне-зимний период.


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