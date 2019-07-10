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Для некоторых белорусов лимит на посылки из-за границы увеличили до 500 евро

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  • 10.07.2019, 15:23
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Остальные могут беспошлинно получать для личного пользования посылки в 200 евро.

Лимит на посылки из-за границы для некоторых белорусов увеличен до 500 евро. Об этом в эфире «Радио-Минск» рассказала начальник сектора Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси Екатерина Колб, сообщает агентство «Минск-Новости».

Речь идет о людях, которые страдают буллезным эпидермолизом, сахарным диабетом, фенилкетонурией, болезнью «кленового сиропа» (лейциноз), нарушением обмена тирозина, серосодержащих аминокислот, лизина и гидроксилизина, жирных кислот и другими видами нарушения обмена веществ аминокислот с разветвленной цепью.

Это предусмотрено постановлением cовета министров от 20 июня 2019 года № 406 «О мерах по реализации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».

Для остальных действует ежемесячный лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования по международной почте в 200 евро и 31 кг. При этом разовая норма одного отправления: 22 евро и 10 кг.


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