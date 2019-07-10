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Евросоюз передал Украине новый саркофаг на ЧАЭС

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  • 10.07.2019, 15:32
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Фото: Getty Images

Также ЕС ожидает завершение строительства нового хранилища использованного ядерного топлива.

Европейский союз (ЕС) в среду, 10 июля, официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства ЕС в Украине в Facebook.

Как сообщается, постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне, то есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.

"ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага - нового безопасного конфайнмента, - который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.

"Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место", - подчеркнули делегации ЕС.


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