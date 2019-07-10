В Беларуси завтра ожидается до +21°С 10.07.2019, 15:41

Прогноз погоды на 11 - 13 июля.

11 июля погодные условия на территории Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями, пишет Гидромет.

Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+21°С. Атмосферное давление в Минске будет слабо расти.

12 июля погоду в нашей стране продолжат формировать прохладные неустойчивые воздушные массы, поступающие с северных широт. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти слабый. Температура воздуха минимальная ночью +5.. +12°С, максимальная днем +13.. +20°С, по юго-западу до +22°С.

13 июля страна останется в поле пониженного атмосферного давления и прохладной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5.. +12°С, максимальная днем +15.. +22°С.