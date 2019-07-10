Dagens Nyheter: Вот что способно поднять на бунт всю Россию 2 10.07.2019, 15:48

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Российские власти посягнули на священное.

Русские — терпеливый народ. Но кое-что для них священно: никто не должен мешать им в свое удовольствие собирать ягоды и грибы. Власти несколько раз пытались ввести лицензии на сбор ягод, но пока что успехом все это не увенчалось, пишет журналист Анна-Лена Лаурен для Dagens Nyheter (Швеция) (перевод — inosmi.ru).

Уже в конце июня в магазине рядом с моим домом в Москве появилась первая черника. Ее собирают во Владимирской области и продают в маленьких пластиковых контейнерах по 300 рублей за штуку — это примерно 40 шведских крон. Через неделю появились и первые лисички, золотистые и изящные.

Я заполняю морозилку черникой. Ее собирали под Москвой старательные тетушки, и, скорее всего, они получили за свою работу совсем немного. Конечно, было бы здорово, если бы им стали больше платить. Но едва ли введение новых бюрократических процедур этому поможет.

Предложение Министерства сельского хозяйства ввести лицензию на сбор ягод и грибов РФ обсуждалось еще в 2017 году. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, Россия способна полмира снабжать этими продуктами. Эти ресурсы, по мнению Ткачева, нужно использовать лучше.

Потом появилась информация, что министерство планирует пробный ввод лицензий. Но эта идея тут же встретила такое сопротивление, что министерство быстро его отозвало и заявило, что общественность все неправильно поняла.

То же самое повторилось в начале июля этого года. Сначала Министерство сельского хозяйства опубликовало новость, что собирается разработать систему лицензирования для сбора ягод, грибов, орехов, березового сока и трав. Чуть только российские СМИ начали распространять эту новость, как министерство отозвало ее назад и сказало, что никаких таких планов нет.

Почему? Нетрудно понять. Россияне очень любят ходить по грибы и ягоды. Миллионы людей каждую осень отправляются в леса, чтобы собрать там эти дары природы. Главным деликатесом считается белый гриб — так его называют по цвету ножки. На этих грибах можно неплохо заработать. Само собой, никому не нравится, что государство хочет вмешаться в эту деятельность.

Российскому государству нужны доходы, ведь деньги в казне заканчиваются. Под масштабные протесты власти уже ввели дорожные пошлины для грузовиков и подняли налоги для малых и средних предприятий. Поскольку никаких иностранных инвестиций так и нет, государство, чтобы пополнить свои финансы, пытается работать по схеме «с миру по нитке».

Но мешать россиянам собирать грибы — просто опасно. Так что Министерство сельского хозяйства пока не решается довести эту задумку до конца.