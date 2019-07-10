«Авто без техосмотра, придуманные должности и задержки зарплаты»: честный рассказ водителей 1 10.07.2019, 16:17

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В РЭП обратились водители транспортной компании «Виамигнис».

Водители транспортной компании «Виамигнис» требуют нанимателя ответить за нарушения условий труда, пишет praca-by.info. В автопарке фирмы более 20 автомобилей из них у 18 нет техосмотра. Никто не проверяет состояние здоровья водителей перед выходом на работу, а совершая транспортные перевозки, в том числе и высокопоставленных клиентов, наниматель приказал утаивать, что ни пассажиры, ни водители не застрахованы в случае аварии.

Работники хотят уволится, но из-за многочисленных нарушений не согласны на «соглашение сторон».

«Обещали трансферные перевозки по Беларуси и СНГ, а по факту работали как обычное такси»

— Я устроился работать в эту компанию октябре 2018 года. В вакансии было указано, что нужен водитель на трансферные поездки по стране и СНГ с функциями персонального водителя для руководителя. Меня очень подкупило такое описание, - рассказал один из работников «Виамигнис» Владимир Мехович.

— Подумал, что солидная фирма, до этого я работал в такси как ИП. Компания рекламирует себя в первую очередь как перевозчик, на собеседовании мне пояснили: чтобы машины не стояли — в свободное от заказов время ещё можно работать на платформе Яндекс такси.По сути всё оказалось наоборот — трансферные поездки были единичными, а основная нагрузка приходилась именно работу как обычное такси через Яндекс.

Проработав несколько месяцев Владимира и ещё нескольких водителей назначили бригадирами, другим работникам предложили должность механиков.

«Машины выходили на линию без техосмотра, водители— без проверки медработником»

— Чуть позже также номинально и без каких-либо документов я стал начальником автоколонны. В мои обязанности стал входить допуск водителей к работе и выпуск машин на линию.

Поскольку я уже работал в такси, то знал, что водители должны проходить регулярный медосмотр, машины обязаны проверяться механиком и только после этого можно приступать к работе. Всем этим должны заниматься специально обученные люди. Но ничего подобного в «Виамигнис» не было. При этом курсы выпускающего контролёра при «Минсктранс» стоят всего лишь 70 рублей. Наши просьбы отправить на обучение наниматель упорно игнорировал.

— Обо всех нарушениях я не единожды говорил директору Руслану Войтову. Это ведь законы, их нужно исполнять, к тому же от этого зависит безопасность пассажиров и водителя.

«Вы ничего не знаете. Я Вас научу как надо работать», - отвечал начальник.

Сегодня должность директора фирмы, по словам работников, занимает рядовой водитель.

— Руслан Войтов теперь учредитель, хотя мой контракт подписывал именно он как директор «Виамигнис». Сейчас обычного водителя поставили исполнять обязанности директора за доплату — фактически он просто подписывал все документы, которые просило руководство. Мы много раз писали жалобы на условия труда и состояние автопарка. По всей видимости они даже не были зарегистрированы и сразу отправились в мусорное ведро, - отмечает Владимир.

«За деньги от штрафов в ГАИ можно было пройти как минимум два техосмотра»

Руслан Журавлев изначально также устроился на работу в «Виамигнис» водителем:

— Спустя несколько месяцев наниматель сказал, что нужны механики и поскольку я имел опыт работы на СТО, люблю и умею работать с авто, согласился на новую должность. Приказ о назначении меня механиком я видел только на мониторе компьютера.

Часто приходилось доказывать руководству, что машины в ненадлежащем состоянии и нуждаются в ремонте.

Не говоря уже о том, что из 24 авто — 18 были без техосмотра. Никого из руководства особенно не заботило своевременное соблюдение техобслуживания. Я сам лично бегал искал запчасти, чтобы выпустить машины в рабочем состоянии. Не всегда это удавалось. В парке есть автомобили, которые вообще нельзя допускать к работе.

Несколько раз я ездил в ГАИ и получал штрафы за то, что выпускал машины без техосмотра на линию. Я как ответственное лицо брал все эти штрафы на себя, наниматель потом компенсировал расходы. Неужели не проще было пройти и забыть об этом? За деньги от штрафов можно было пройти как минимум два техосмотра.

Я положил не одну докладную на стол начальнику о катастрофически плохом техническом состоянии автопарка.

Мы сами не спрашивая разрешения руководства загоняли машины на СТО, делали карты диагностики авто, которые требовали ремонта. Частично таким образом нам удавалось ремонтировать автомобили.

«Вовремя не приходила ни зарплата, ни аванс»

С марта у работников начались задержки по платежам — на пять, а иногда и пятнадцать дней.

— Не смотря на катастрофическое состояние автопарка и различные нарушения, до февраля этого года зарплата и премия хотя бы приходили. Позиция нанимателя очень странная — зарплата и премиальные перечислялись не двумя платежами, а тремя или четырьмя. Аргументировалось это тем, что компания якобы не получала прибыль.

Вовремя не приходила ни зарплата, ни аванс.Я также не вижу выставленные мне трудовые часы, потому что не выдают расчетники. Соответственно не могу контролировать как в каком месяце я работал. В мае зарплату значительно задержали, это стало последней каплей для многих работников, - отметил Владимир Мехович.

«В начале мая мне даже вызывали скорую из-за переутомления»

— Я решил, что буду увольняться в том числе и из-за несвоевременных выплат зарплаты. Получается, что я периодически работал по 16-18 часов, хотя это не фиксировалось как переработка. В начале мая мне даже вызывали скорую из-за переутомления. После недели напряженной работы и сна по несколько часов у меня резко упало давление, закружилась голова. Я стал чувствовать, что теряю сознание. Наниматель при этом присутствовал, его просили вызвать скорую, но он почем-то ждал и в итоге машину вызвал только через минут двадцать после того как мне стало плохо.

Часто водители звонили и ночью, когда возникали проблемы с машинами. Всё это время работал на максимуме и считаю, что наниматель обязан ответить и перед законом, и перед работниками.

Всех, кто устроился работать в эту компанию привлекло обещание стабильного заработка. Люди выплачивают кредиты, снимают жильё и рассчитывают, что им будут достойно оплачивать работу в установленный срок, - рассказал механик компании Руслан Журавлёв.

Юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков помог обратившимся водителям составить исковые заявления в суд:

— Основное требование водителей - уволить их по статье 41 Трудового Кодекса в связи с «существенным ухудшением правового положения» работников и обязать нанимателя выплатить им 3-х кратный средний заработок.

Мы также направили заявление в Транспортную инспекцию с просьбой провести проверку и обязать нанимателя устранить все выявленные нарушения. Стоит отметить, что при трудоустройстве никто из работников не прошел первичный инструктаж по технике безопасности и в дальнейшем повторно никого не инструктировали. Из всех изложенных фактов мы видим как руководство компании полностью игнорирует нормы безопасности работников и пассажиров. Только часть машин застрахована для компенсации ущерба нанесенных 3-м лицам. Страховок ущерба, который может быть причинен пассажиру вообще нет. Это хороший повод для клиентов фирмы задуматься стоит ли пользоваться услугами таких перевозчиков.