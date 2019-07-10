BuzzFeed: Партия вице-премьера Италии просила РФ о финансировании на тайной встрече в Москве 1 10.07.2019, 16:30

Маттео Сальвини

Опубликована запись тайных переговоров о финансировании партии Сальвини с чиновниками Кремля.

Американское издание BuzzFeed News опубликовало запись тайных переговоров между представителями правой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини с чиновниками Кремля в московском отеле "Метрополь" в октябре 2018 года. Итальянцы, согласно публикации, договаривались о получении десятков миллионов долларов "российских нефтяных денег", пишет сайт zn.ua.

На встрече, которая длилась час и 15 минут, присутствовали шесть человек, по трое представителей от "Лиги" и российской стороны. Среди итальянцев был Джанлука Савойни, бывший пресс-секретарь лидера "Лиги" и нынешнего главы МВД Италии Сальвини.

"Мы хотим изменить Европу. Новая Европа должна быть гораздо ближе к России", — говорит он на записях.

Формальная цель встречи — нефтяная сделка на десятки миллионов долларов, которые пойдут на продвижение партии. Стороны обсуждали условия соглашения, чтобы тайно направить десятки миллионов долларов российских денег для финансирования партии Сальвини.

Обсуждалось предложение, по которому большая российская нефтяная компания в течение года будет продавать итальянской нефтяной компании Eni не менее 3 миллионов тонн топлива стоимостью около $ 1,5 миллиарда. Покупка и продажа будет осуществляться через посредников, при этом продавцы будут применять льготную ставку до этих соглашений. Согласно расчетам, предоставленным BuzzFeed отраслевыми аналитиками, скидка могла составить около $ 65 миллионов, исходя из цен на топливо на тот момент, и именно эти деньги должны были тайно направляться итальянской партии через посредников.

"Это очень просто", — сказал один из итальянцев примерно через 25 минут после начала встречи. "Наши политические ребята планировали, что, учитывая скидку в 4%, 250 000 тонн плюс 250 000 в месяц в течение года, могут поддержать кампанию", — добавил он.

При этом на записи можно понять, насколько обе стороны тщательно старались скрыть факт того, что истинным бенефициаром сделки станет "Лига". Такое финансирование нарушает итальянское избирательное законодательство, запрещающее политическим партиям принимать крупные иностранные пожертвования.

На встрече не присутствовал Сальвини, но он находился в Москве и накануне выступил с речью против антироссийских санкций, которые назвал "экономической, социальной и культурной глупостью".

Итальянский еженедельник L'Espresso в феврале 2019 года писал, что Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке "Лиги" и встречался с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Поддержка от России якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива. Представитель Козака это отрицал, "Роснефть" угрожала судом.

BuzzFeed News не удалось идентифицировать россиян, но из записи разговора понятно, что высокопоставленные лица в курсе обсуждения, российские переговорщики говорят о "вчерашней встрече" и о том, что они должны будут передать детали "вице-премьеру".

"Лига севера" отрицает, что когда-либо получала иностранное финансирование.

"Записи из "Метрополя " являются первым убедительным доказательством скрытых попыток России финансировать европейские националистические движения и очевидного соучастия некоторых высокопоставленных представителей крайне правых сил в этих попытках", — говорится в статье.

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Доподлинно неизвестно, было заключено соглашение, и получала "Лига" какое-то финансирование от России, но наличие записи подробных переговоров поднимает серьезные вопросы о том, были ли нарушены итальянские законы, и о связи между Москвой и партией "Лига".