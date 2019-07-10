Как БАТЭ готовится к «Пясту» 10.07.2019, 16:42

Через пару часво борисовчане стартуют в новом розыгрыше футбольной Лиги чемпионов.

А накануне "желто-синие" выполнили обязательства перед СМИ. Алексей Бага на "Борисов-Арене" удовлетворил внимание немногочисленных журналистов на пресс-конференции, а футболисты в Дудинке провели открытую тренировку, пишет pressball.by.

Предыдущий еврокубковый сезон БАТЭ завершил лишь пять месяцев назад. Его можно считать успешным. Второе место в группе Лиги Европы, выход в плей-офф, победа над лондонским "Арсеналом" и признание Игоря Стасевича лучшим ассистентом турнира.

Сегодня в Борисове белорусская команда начинает новый еврокубковый поход. Кстати, так рано в квалификации Лиги чемпионов БАТЭ не стартовал 12 лет. В 2007 году в первом раунде турнира "желто-синим" противостоял АПОЭЛ (0:2, 3:0). "Лига чемпионов. Игры такого уровня — праздник. Команда в хорошем расположении духа. Традиционно у нас большие цели в этом турнире. Думаю, ребята не обращают внимание на то, с какого раунда стартует команда. От этого основная задача не меняется. Выходить и добиваться результата нужно во всех играх. Все в наших руках", — не сомневается Евгений Березкин.

Котировки "Maxline". победа БАТЭ — 1,8; ничья — 3,6; победа "Пяста" — 4,56.

Кадровых проблем у БАТЭ накануне поединка с "Пястом" немного. В лазарете лишь нападающий Антон Сарока, получивший травму колена. А вот французский полузащитник Эрвейн Мукам, замененный из-за подозрения на сотрясение мозга в перерыве матча с минским "Динамо", в строю. С ним все обошлось. И это радует. Радует и то, что голкипер Денис Щербицкий после полутора месяца простоя тренируется в общей группе уже вторую неделю. "Что касается вратарского выбора, то примем его завтра. Если сустав, если здоровье Щербицкому позволят выйти на поле, все может быть. Но он долгое время не играл, а для голкипера игровая практика важна. Чичкан же находится в тонусе, провел несколько матчей, причем против достаточно серьезных соперников", — поделился на пресс-конференции Алексей Бага.

В начале июля в Беларуси подпортилась погода. На смену солнечным дням пришли дождливые и ветреные. Весьма вероятно, что вечером в среду мокропогодица сохранится. Однако это не пугает борисовчан. "Временами идет сильный дождь, но газон шикарный, а температура воздуха не такая уж и низкая, — убеждает нас главком борисовчан. — Так что никому это никакого преимущества не даст". Вторит ему и Березкин, живший до недавнего времени на клубной базе: "Погодные условия одинаковы для двух команд. Когда не жарко, идет небольшой дождик, то в таких условиях приятно работать и играть. Бежится и дышится лучше. С удовольствием сыграем в такую погоду".

В пятницу полузащитник праздновал 23-летие. А свой день рождения футболист отметил на поле победой над минским "Динамо". В нынешнем чемпионате Беларуси Евгений успел поучаствовать в десяти матчах. После не совсем успешного прошлого сезона это, однозначно, успех. "Для любого игрока практика важна. Тем более мне. Молодой же! Работаю, тружусь, чтобы чаще оказываться на газоне и приносить пользу команде".

Тем временем польские СМИ транслируют мысль о том, что БАТЭ и "Пяст" — сопоставимые по уровню команды. Соглашаются с ними и игроки: "Борисовчане имеют огромный опыт выступления в еврокубках, а мы пока нет, — рассказывал журналистам нападающий "Пяста" Петр Паржишек. — Думаю, это единственная разница между нами. Конечно, у соперника сильный состав. Однако белорусский чемпионат, думаю, слабее польского. Там за чемпионство борются три команды, а у нас в Польше семь-десять сильных команд, которые могут успешно бороться за титул".

Котировки "Макслайн". БАТЭ выйдет во второй раунд — 1,6; "Пяст" выйдет во второй раунд — 2.16.

"Когда слышу о польском чемпионате, на ум приходят такие команды как "Легия", "Лех", — делится познаниями о польском футболе Березкин. — Они часто появляются в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Если говорить о футболе Польши, то нельзя не отметить Роберта Левандовского. Топ-футболист. Всегда на слуху.

Честно говоря, про "Пяст" ранее ничего не слышал. Сегодня на теоретическом занятии будем разбирать соперника. В любом случае уверен, что чемпионом Польши просто так не становятся. Уважаем соперника и считаем "Пяст" хорошей командой.

Накануне капитан "Пяста" Херард Бадя заверил, что его команда оставит на поле буквально все: "Чемпионат Беларуси в разгаре, и для БАТЭ это большой плюс. Мы же играли только спарринги, а это не то же самое. Но постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердцаHе знаю, выиграем или нет, но обещаю, что команда будет сражаться.

Когда вы анализируете и смотрите матчи БАТЭ, то большой разницы с нами не заметите. Да, "Пяст" не играл с "Баварией" или "Манчестер Юнайтед", но у нас тоже хорошие футболисты. Думаю, в Борисове смотрели наши матчи и должны немного нервничать".

"А мы оставим на поле все силы! — отвечает нападающий "желто-синих" Максим Скавыш. — Что еще остается? Не думаю, что если оставить на газоне яйца, то это чем-то нам поможет. Просто сделаем все, чтобы выйти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов".

"Мы просто хотим играть в свой футбол, — делится ожиданиями от матча коуч БАТЭ. — А фразами и какими-то анатомическими лозунгами я бы не бросался. Готовимся показать интересную игру и пройти дальше".

Поединок пройдет 10 июля на "Борисов-Арене". Начало — в 20.00. Стоимость билетов — от 4-х до 14 рублей.

А чуть ранее главный тренер клуба Алексей Бага ответил на вопросы журналистов. Их было немного, но, кажется, прозвучало все, о чем интересно знать за день до встречи с "Пястом" на "Борисов-Арене".

-Кто из футболистов не сможет помочь в завтрашнем матче: Мукам, Щербицкий?

- Травмирован только Сарока. Все остальные готовятся к игре в общей группе. Подозрение на сотрясение у Мукама не подтвердилось. Он, равно как и Щербицкий, тренируются вместе со всеми. Что касается вратарского выбора, то примем его завтра. Если сустав, если здоровье Щербицкому позволят выйти на поле, все может быть. Но он долгое время не играл, а для голкипера игровая практика важна. Чичкан же находится в тонусе, провел несколько матчей, причем против достаточно серьезных соперников.

- Чемпионат, плей-офф еврокубков — это одно, но эта первая еврокубковая кампания без Анатолия Капского. Ее преддверие чем-то отличается?

- Да, сентябрьские события от нас никуда не денутся. Но если говорить исключительно о футболе, об игре, то нет никаких отличий. Все мы в ожидании праздника, хорошего европейского футбола. А он, как ни крути, отличается от наших реалий. Для нас участие в Лиге чемпионов — это гордость и честь. Как профессионалы, хотим подольше задержаться в розыгрыше и противостоять сильным соперникам. Да, возможно, то обстоятельство, что с нами нет Анатолия Анатольевича, добавит определенной перчинки в настрой. Ведь не секрет, что он для нас значил и значит. То, что мы вступаем в очередную еврокубковую кампанию, его заслуга. А лишних мотивационных речей нам не надо. БАТЭ — чересчур опытная команда, чтобы нас подхлестывать дополнительными импульсами.

- Дождливые условия, не совсем характерная для середины лета погода — кому это на руку, учитывая, что Польша и Беларусь в одном климатическом поясе?

- Не учитывал бы ее вообще на чаше весов. Как вы правильно заметили, мы расположены рядышком. Да, временами идет сильный дождь, но газон шикарный, а температура воздуха не такая уж и низкая. Так что никому это никакого преимущества не даст.

- Нравится ли вам игра БАТЭ прямо сейчас? Говорят, он уже не тот…

- Так говорят уже не первый год и не первое десятилетие. В таком ракурсе можно обсуждать любую команду в мире и любого тренера. Кому-то нравится Аллегрова, кому-то — Боярский. Мне игра БАТЭ нравится. Нам удавалось забивать три мяча сильным соперникам в чемпионате, находимся в лидирующей группе таблицы. Есть ротация, есть внутренняя конкуренция. Пропустили меньше всех. Так что не вижу причин для негативных стрел в адрес команды. Футболисты профессионально делают свою работу.

- Как сказывается на настроении и как вообще влияет на вас то, что брестское "Динамо" сейчас опережает БАТЭ в высшей лиге? Нетипичная ситуация для июля. Труднее будет показывать максимум в каждой игре?

- Это не отвлекает ни в коем случае. Против кого бы мы ни начинали старт в еврокубках, наш соперник все равно является чемпионом своей страны. А первенство Польши говорит само за себя: какие там стадионы, какая инфраструктура… Однако нас ничто не напрягает. Подчеркну, мы не первый раз стартуем в квалификации Лиги чемпионов. Для нас грядет интересное время. Но от этого только радостно, а не боязно.

- Вы уже отмечали, мол, не имеет значения, кто достался в соперники после жеребьевки. Однако "Пяст" — бесспорно, не лучший вариант. Уже изучали этот клуб? Что можете рассказать о его сильных сторонах?

- Знаете, мы поговорили с ребятами, посмотрели… Если проанализировать, разгромными были наши победы над конкурентами в первых раундах только при Викторе Михайловиче. Не хочу никого обидеть, но в последнее время, кто бы ни попадался БАТЭ, всегда было непросто. Противостояние с "Пястом" не станет исключением. Мы глубоко изучили соперника. Молош вылетал на две игры, чтобы посмотреть на поляков воочию. На видео смотрели порядка 8-10 игр предыдущего чемпионата Польши. Кто-то с тех пор покинул команду, кто-то — пришел. В любом случае на дворе эра технологий. Найти можно все что угодно. И еще есть время довести до ребят всю необходимую информацию. Уже после матча с "Динамо" велась серьезная подготовка к поединку с "Пястом".

- Весь креатив в атаке, по сути, завязан на Стасевиче. Такая зависимость — это плюс или минус?

- Начнем с того, что для любого тренера отрадно, когда в каждой линии есть свои лидеры такого плана. Это здорово и для нашего футбола — такая марка, что Игорь стал лучшим ассистентом Лиги Европы-2018/19. Все это — следствие работы Игоря на тренировках. Но! Я бы не выводил его за скобки и не упоминал отдельно ото всей команды. На результат влияют старания всех футболистов. Кто находится за боковой — это одно, однако на поле выходят 11 человек. Хотя, повторюсь, Стасевичу надо отдать должное.

- Впереди вам не сможет помочь Сарока, не так эффективен Дубаич, как в прошлом сезоне Сигневич. Нападение — главная проблема?

- Не говорил бы о проблемах. И не сравнивал бы тех футболистов, кто играл за БАТЭ, и нынешних. Те в своей время тоже приносили пользу. Но сейчас в команде играют другие лучшие. Боян только полгода в коллективе, он свыкается с другими требованиями. Тем не менее все равно действует полезно, хорош в подыгрыше. Достаточно вспомнить матч с "Шахтером", где на нем оппонент заработал красную карточку. Подчеркну: те, кто выходит на поле, даже те, кто попадает в заявку, — это все равно самые лучшие футболисты. Из этической и игроцкой любви не хочу их ни с кем сравнивать.

- Типичный вопрос для старта еврокубковой кампании. Не требует ли состав БАТЭ усиления?

- Это злободневная тема для любой команды. Укрепления никому никогда не мешают. Но надо, чтобы они были не ради галочки. Нужно, чтобы человек, если приходил, помогал бы добиваться результата и жил интересами коллектива. Еще посмотрим. На данный день обоймы хватает, чтобы справляться с вызовами сегодняшнего дня.

- Можете подвести какие-то промежуточные итоги зимней трансферной кампании? Со стороны кажется, что тот же Йонассен не так хорош.

- Если упомянули его, то давайте скажем, что он однажды признавался лучшим футболистом месяца в БАТЭ. Провел три игры, затем "случилась" приводящая мышца, потом на два дня выпал с температурой — вот поэтому уже два месяца не участвует. И так могу привести картину по любому другому. Ко двору пришлись все. Даже если взять Амира и Ходжаниязова. Просто они влились в состав, когда команда уже находилась в соревновательном периоде, поэтому им было труднее. Да, у них нет необходимой игровой практики, порой не попадают в восемнадцать. Однако такое наблюдается много где в Европе и в России. И там высокооплачиваемые легионеры зачастую остаются вне заявки. Вдобавок надо не забывать про лимит.

- А Виллюмссон?

- Скажем так, он не изменился в своем статусе и таланте в клубе. Правда, надо понимать, что парень прилетел к нам фактически из другого полушария. Мальчик в 20 лет впервые покинул дом. Он не может сразу разорвать высшую лигу и уехать в "Реал". Он шикарно общается, уже освоился в Беларуси, к нему часто приезжают родители. Виллюмссон выходил на поле против "Слуцка", забивал в Кубке страны. Когда уезжает в расположение сборной, оттуда приходит материал о том, что он делал, как работал. И отзывы положительные. Виллюмссон — наше будущее, отличный футболист.

- Один из игроков "Пяста" отметил, что гости готовы будут оставить на поле сердце и яйца. Что готов оставить БАТЭ для победы?

- Мы просто хотим играть в свой футбол. А фразами и какими-то анатомическими лозунгами я бы не бросался. Готовимся показать интересную игру и пройти дальше.

- В последнем товарищеском матче ваш соперник победил со счетом 7:1. Видели ли этот поединок: что-то для себя подметили?

- На нем присутствовал Дмитрий Молош. Видео мы не располагаем. На самом деле эта игра, с одной стороны, информативная, а с другой — нет. Во-первых, не стоит забывать про товарищеский статус. Изначально там одна команды была сильнее другой. Хотя и семь пропущенных — это многовато. Но можно и вспомнить нашу встречу с "Речицей", где уже в первом тайме фактически вторым составом сделали 4:0.

Впрочем, представление о сопернике составить удалось. Такой футбол характерен для польской лиги. Это быстрые выходы из обороны в атаку, стремительные контратаки, плотная оборона. Конечно, это дополнительный материал. Тем более одно дело посмотреть игру дистанционно, а другое — вживую, с разного рода подсказками, ведь наш и польский языки во многом похожи. Впрочем, цифры на табло в современном футболе — это… Сколько ни забей, все равно три очка. Пусть и это не касается двухматчевого противостояния.

- У поляков чемпионата еще не начался, а у нас в разгаре. Это плюс для БАТЭ?

- Если глядеть со стороны, — да. Но, повторюсь, всегда было тяжело со всеми. Дыхание еврокубков всегда отличает их от игр чемпионата. Даже наша встреча с "Арсеналом" в феврале это подтвердила. Мы собрались, только встретились, чуть-чуть потренировались и победили лидера премьер-лиги. Еврокубки дают определенный адреналин. И не скажешь уже, у кого чемпионат в разгаре, а кто его только начинает. Поэтому ждем непростого соперничества.

Пресс-конференция Баги обошлась без присутствия польских журналистов. Они числом в восемь-десять человек ворвались в зал для пресс-конференций "Борисов-Арены", когда главный тренер БАТЭ уже наверняка был где-то неподалеку Дудинки.

Мнение Вальдемара Форналика относительно предстоящего поединка их интересовало куда больше. Причем мнение касательно чего угодно, но не соперника. Единственный вопрос о борисовчанах последовал от одного из авторов этого материала. Впрочем, возможно, в этом нет ничего плохого и нам тоже стоит поучиться не глядеть снизу вверх на каких бы то ни было звезд — не сейчас, так в последующих раундах?

- За сутки до матча вас что-нибудь беспокоит? Какие эмоции испытываете, зная, что скоро предстоит дебют?

- Действительно, мы впервые выступим в Лиге чемпионов, поэтому у игроков совершенно иное настроение. Новый турнир — это и новый ценный опыт. Я бы не сказал, что в коллективе чувствуется какая-то нервозность. Это просто более эмоциональное предвкушение чего-то неизведанного, поэтому с нетерпением ждем завтрашней игры.

- Подготовка к еврокубковой кампании чем-то отличалась от преддверия матчей чемпионата Польши?

- Я бы вообще не стал сравнивать эти вещи. Лига чемпионов — это одно, а "экстракляса" — абсолютно другое. Повторюсь, это новый для нас опыт, и никаких параллелей не вижу. Скорее, сравнил бы статусность Лиги чемпионов, даже первых квалификационных раундов, с матчами сборных.

- Какую тактику изберет "Пяст" на первый, гостевой, матч против БАТЭ?

- Безусловно, у нас будет определенный план на игру, но это не значит, что мы будем придерживаться его от начала до конца. Обстоятельства, ход игры и происходящее на поле могу заставить его поменять. Мы хорошо разобрали соперника, увидели его сильные стороны, посмотрели видео его матчей, поэтому знаем, чего от него можно ожидать.

- Ваш коллега Алексей Бага сделал комплимент польскому чемпионату, связанный с инфраструктурой. Вы увидели "Борисов-Арену". Можете ли сравнить ее со стадионами вашей страны?

- Это отличный объект. Уже по одному стадиону видно, что это клуб с большим потенциалом и отличной организацией. Хотя ее и не видел, знаю, что у БАТЭ отличная тренировочная база. Мы к этому только стремимся. Борисовчане — клуб высокого уровня, нам тоже нужно развиваться по такому образцу.

Помимо главного тренера, на вопросы представителей СМИ также ответил капитан "Пяста" Жерар Бадиа.

- Чего ожидаете от предстоящего матча?

- Не могу дождаться того момента, когда мы выйдем на газон "Борисов-Арены". Мы готовы максимально и, как профессионалы, с большим уважением относимся к сопернику. В то же время усиленно тренировались перед стартом в Лиге чемпионов, чтобы продемонстрировать все, на что способны. Постараемся выполнить указания тренера.

- Вы играли за "Пяст" в Лиге Европы. Чем-то отличается тот опыт от грядущего, лигочемпионского?

- Да, конечно. Тогда "Пяст" не был чемпионом Польши. Между той командой и сегодняшней большая разница. Да, у нас не такой великий клуб, но с тех пор, за два года, мы стали сильнее.