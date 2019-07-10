Стали известны новые подробности резонансного ДТП под Белоозерском 1 10.07.2019, 16:59

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Водитель заключен под стражу.

Следственный комитет поделился новой информацией о ДТП под Белоозерском, в котором погибли 5 человек - двое взрослых и трое детей. «Мерседес», в котором находилось 10 человек, опрокинулся в мелиоративный канал, пишет kp.by.

- Установлено, что водитель и все его пассажиры на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности, - комментирует официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Водителю, 31-летнему местному жителю, предъявлено обвинение по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ранее сообщалось, что он сел за руль с 1,4 промилле алкоголя в крови. Мужчина заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.