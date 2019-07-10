закрыть
10 июля 2019, среда, 18:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Избранный президент Литвы представил свою команду

  • 10.07.2019, 17:10
Гитанас Науседа
Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Канцелярию Гитанаса Науседы возглавит Альге Будрите.

Альге Будрите ранее возглавляла компанию International Fintech, еще раньше возглавляла Департамент личного банкинга банка Swedbank, а также работала в других банках, была заместителем директора новостного портала 15min.lt, пишет delfi.lt.

Как сообщил в среду Гитанаса Науседа, в его команде также будет работать возглавлявший до этой поры Департамент финансовой стабильности Банка Литвы (БЛ) Симонас Крепшта. Он будет руководить группой по вопросам социально-экономической политики. В БЛ С. Крепшта работал с декабря 2008 года.

Бывший вице-мэр Каунаса Повилас Мачюлис возглавит группу по вопросам внутренней политики. Этот политик ранее был близким соратником мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса.

Он ушел с должности вице-мэра после того, как решил поддержать на выборах президента дипломата Вигаудаса Ушацкаса, а когда тот проиграл праймериз партии консерваторов, не замедлил присоединиться к команде Г. Науседы.

Группу по вопросам внешней политики возглавит дипломат Аста Скайсгирите-Ляушкене. Она работала в МИД с 1993 года и занимала должность вице-министра ИД, работала послом во Франции и Великобритании. В последнее время она были директором по политике МИД.

Группу по вопросам окружающей среды и инфраструктуры возглавит бывший министр энергетики Ярослав Неверович. Он был делегирован на эту должность Избирательной акцией поляков Литвы и занимал ее в 2012–2014 годах. В последнее время Я. Неверович работал в частном бизнесе.

Группу по вопросам права возглавит вице-председатель Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба - ред.) Юрате Шовене. Она в среду уволена с должности в СК по собственному желанию, проработав на ней около двадцати лет.

Группу по коммуникации возглавит Айстис Забараускас, который отвечал за коммуникацию в штабе Г. Науседы. Он в 1996–2004 годах работал директором по проектам в пиар-агентстве Integrity PR.

Назвать руководителя группы по вопросам национальной безопасности избранный президент обещает в конце месяца. Он также говорит, что еще не выбрал главу группы по вопросам образования, науки и культуры.

"Эта группа исключительно важна, так как значение и важность культуры и образования мы подчеркивали во время избирательной кампании, вот почему мы до сих пор очень внимательно и ответственно выбирали и все еще не приняли окончательное решение", – сказал Г. Науседа.

По его словам, решение будет принято в скором времени.

Как сказал избранный президент, группы по коммуникации и вопросам права почти полностью сформированы, формирование других группы тоже подходит к концу.

"Можно сказать, команда как таковая на сегодняшний день уже существует", – сказал Г. Науседа.

Науседа не видит причин для того, чтобы глава Минобороны не продолжил работу

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду заявил, что не видит аргументов в пользу того, что министр обороны Раймундас Кароблис не может продолжать свою работу.

"Я сегодня не вижу очень серьезных аргументов, по которым он не мог бы работать дальше", – сказал будущий руководитель государства журналистам в Президентском дворце.

"Я считаю, что господин Кароблис зарекомендовал себя как хорошо выполняющий свою работу, хорошо знакомый с внутренней кухней международных организаций, обладающий контактами и четким видением", – сказал он.

Г. Науседа предупредил, что не позволит краеугольным министерствам стать объектами политической дележки.

"Те, кто планирует быть министрами, пусть не спешат шить министерские костюмы, а те, у кого эти костюмы есть, не обязательно должны отдавать их в комиссионный магазин", – отметил избранный президент.

Долг в размере 39000 евро, образовавшийся во время предвыборной кампании, избранный президентом Литвы Гитанас Науседа намерен погасить из своих личных средств.

"Это сумма, которую я намерен погасить из своих личных средств, и я это сделаю, так как моя декларация за 2018 год показывает, что я могу это сделать", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в среду.

Во время предвыборный кампании Г. Науседа декларировал имущества на сумму 335386 евро, 35900 евро денежных средств и кредит на сумму 137300 евро.

По его данным, за оба тура выборов его штаб потратил на кампанию 330000 евро.


популярное за неделю

Мнение

«Праздник» требовал жертв
«Праздник» требовал жертв Валерий Карбалевич
Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович