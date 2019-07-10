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Фотофакт: В гомельском магазине продаются кексы из будущего

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  • 10.07.2019, 17:23
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Покупатели в шоке.

В редакцию Еврорадио обратилась жительница Гомеля. «Купила мама кексы, а они из будущего, — говорит она. — На этикетке стоит дата 11 июля, но сегодня же только 10-е!»

Кексы «Волотовские» выпускает ОАО «Гомельхлебпром». «Мы обзвонили все наши магазины, — рассказывает начальница отдела сбыта и маркетинга предприятия Наталья Сивакова. — Действительно, в "Хлебторг" на улице Интернациональной завезли сегодня две упаковки таких кексов. Все остальные датированы 10-м числом. Этикетки мы печатаем не в типографии, а набираем здесь сами. Поэтому, возможно, как говорится, пальчик дрогнул. Или работник решил напечатать этикетки заранее на следующую смену и нечаянно их наклеил».

Менеджер пообещала, что начальник производства проведёт с работниками разъяснительную беседу, чтобы те были очень внимательными, когда набирают этикетки.

«Срок годности кексов — 7 дней, — говорит Сивакова. — Они свежие и никакой опасности не несут. Если у покупателя возникнут вопросы по качеству продукции, пусть обращаются к нам, будем решать».


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