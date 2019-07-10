Как провластный профсоюз просит «обеспечить подписку» в соцсетях 2 10.07.2019, 17:42

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В Сеть попал необычный документ.

В сообществе «Чай з варэннем» появился необычный документ. Согласно ему Белорусский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий направил председателям первичных профсоюзных организаций бумагу с просьбой «обеспечить регулярное посещение» сообщества профсоюза в Facebook, пишет tut.by.

Кроме того, сотрудников просят «обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)».

В документе говорится: «В связи с подготовкой вопроса на президиум Совета ФПБ „О работе отраслевого профсоюза и его организационных структур в социальных сетях“ убедительная просьба в срок до 16.07.2019 г. обеспечить подписку на страницу Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.

Также просьба обеспечить регулярное посещение страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.

При посещении страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)!

Особое внимание уделять новостям о внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Сейчас на сообщество, упомянутом в приложении, подписано 145 человек.

В самом профсоюзе журналистам не смогли оперативно предоставить официальный комментарий. Но секретарь, а также главный специалист профсоюза в разговоре подтвердили, что это настоящий документ.

На вопрос, что будет, если не подписаться на сообщество, ответили: «Наверное, ничего».