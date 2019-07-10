Как провластный профсоюз просит «обеспечить подписку» в соцсетях

Как провластный профсоюз просит «обеспечить подписку» в соцсетях2
- 10.07.2019, 17:42
- 1,719
В Сеть попал необычный документ.
В сообществе «Чай з варэннем» появился необычный документ. Согласно ему Белорусский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий направил председателям первичных профсоюзных организаций бумагу с просьбой «обеспечить регулярное посещение» сообщества профсоюза в Facebook, пишет tut.by.
Кроме того, сотрудников просят «обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)».
В документе говорится: «В связи с подготовкой вопроса на президиум Совета ФПБ „О работе отраслевого профсоюза и его организационных структур в социальных сетях“ убедительная просьба в срок до 16.07.2019 г. обеспечить подписку на страницу Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.
Также просьба обеспечить регулярное посещение страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook.
При посещении страницы Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в Facebook обязательно ставить свою оценку (лайк) и делиться новостями (репост)!
Особое внимание уделять новостям о внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь.
Сейчас на сообщество, упомянутом в приложении, подписано 145 человек.
В самом профсоюзе журналистам не смогли оперативно предоставить официальный комментарий. Но секретарь, а также главный специалист профсоюза в разговоре подтвердили, что это настоящий документ.
На вопрос, что будет, если не подписаться на сообщество, ответили: «Наверное, ничего».