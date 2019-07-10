Немецкого депутата переизбрали главой комитета Европарламента по иностранным делам 10.07.2019, 17:52

Экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский избран первым заместителем председателя Комитета.

Немецкого евродепутата Дэвида Макаллистера переизбрали на пост главы комитета по иностранным делам Европейского парламента на ближайшие 2,5 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

"Сейчас я с нетерпением жду продолжения работы с другими коллегами в комитете по приоритетам внешней политики, в частности по обеспечению надлежащих средств для внешних действий ЕС в следующем бюджетном цикле 2021-2027, мониторингу политики расширения и соседства, а также изучению международных соглашений с третьими странами", - сказал Макаллистер.

Депутаты также избрали бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который в мае получил мандат, первым заместителем председателя Комитета. Остальные три заместителя председателя будут избраны на одном из будущих заседаний.

Согласно процедуре Европейского парламента, число заместителей главы комитета определяется парламентом по предложению Конференции президентов. Многообразие Европарламента должно быть отражено в составе бюро каждого комитета.

Например, невозможно создать бюро, состоящее полностью из мужчин или женщин, или чтобы все заместители председателя были из одного государства.